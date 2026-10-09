White Sox estuvo a una victoria de eliminar a Cleveland y ahora podría sufrir una remontada que parecía imposible

José Ramírez y Steven Kwan de los Cleveland Guardians celebran durante su remontada en la sexta entrada tras un rally de 6 carreras para empatar la serie con los Chicago White Sox. (Foto: @CleGuardians)

White Sox vs Guardians pasó de una posible barrida de Chicago a una serie empatada 2-2. Cleveland ganó dos partidos consecutivos y una estadística histórica de los Playoffs de MLB hace todavía más preocupante el panorama para los White Sox.

Los Chicago White Sox tenían prácticamente todo a su favor. Habían ganado los primeros dos juegos de la Serie Divisional de la Liga Americana, necesitaban solamente una victoria más para eliminar a los Cleveland Guardians y disputarían los siguientes dos encuentros frente a sus aficionados.

Pero lo que parecía el camino hacia una clasificación relativamente cómoda se convirtió en una pesadilla.

Cleveland ganó los dos encuentros disputados en Chicago, primero por 9-3 y después por 9-5, empatando la eliminatoria 2-2 y obligando a disputar un quinto partido que podría consumar una de las remontadas más llamativas de los Playoffs de MLB 2026.

Y lo más inquietante para White Sox es que las estadísticas históricas ahora podrían favorecer a su rival.

White Sox pasó de cuatro victorias consecutivas a dos derrotas que cambiaron todo

Chicago comenzó la postemporada eliminando en dos partidos a los Houston Astros durante la ronda de comodines.

Después viajó a Cleveland y consiguió otras dos victorias, colocando a los Guardians contra las cuerdas.

Sin embargo, la historia cambió cuando la serie se trasladó al Rate Field.

Estos son los resultados de los primeros cuatro encuentros:

Juego 1: White Sox 3-0 Guardians.

White Sox 3-0 Guardians. Juego 2: White Sox 4-3 Guardians.

White Sox 4-3 Guardians. Juego 3: Guardians 9-3 White Sox.

Guardians 9-3 White Sox. Juego 4: Guardians 9-5 White Sox.

La tercera derrota de Cleveland nunca llegó. En cambio, los Guardians encontraron una ofensiva que había estado prácticamente desaparecida durante los primeros dos partidos.

El miércoles, su cuerpo de lanzadores también consiguió 19 ponches, estableciendo un récord de postemporada de MLB para un juego de nueve entradas.

José Ramírez encabezó el despertar de Cleveland y Grant Taylor se desplomó

El dominicano José Ramírez ha sido una de las figuras más importantes de esta recuperación.

Durante el Juego 3 conectó un triple productor de dos carreras y, en el cuarto encuentro, disparó un cuadrangular de dos anotaciones que momentáneamente puso arriba a Cleveland.

JOSÉ RAMÍREZ!



GUARDIANS JUMP IN FRONT! pic.twitter.com/setZbLqz5I — MLB (@MLB) October 9, 2026

Pero el momento que terminó por transformar la serie ocurrió en la sexta entrada del Juego 4.

Chicago tenía ventaja de 4-3 cuando los Guardians fabricaron un ataque de seis carreras que silenció a los aficionados locales.

El relevista Grant Taylor, quien había sido fundamental en las primeras victorias de los White Sox, sufrió una de sus peores actuaciones de la postemporada.

Taylor enfrentó a seis bateadores y todos consiguieron embasarse. No pudo retirar a ninguno y terminó siendo responsable de cuatro anotaciones.

El contraste fue enorme: el mismo lanzador que había conseguido un salvamento de cuatro entradas en el primer partido de la serie ahora era incapaz de detener a Cleveland.

Una estadística histórica amenaza con condenar a los White Sox

Lo que comenzó como una remontada improbable ahora tiene antecedentes que deberían preocupar seriamente a Chicago.

De acuerdo con los registros difundidos por MLB, antes de esta eliminatoria hubo 18 equipos que perdieron los primeros dos encuentros de una serie de postemporada al mejor de cinco y posteriormente consiguieron empatarla 2-2.

De esos 18 equipos, 10 terminaron ganando también el quinto partido y completaron la remontada.

Es decir, el 56% de los equipos que consiguieron recuperarse de una desventaja de 0-2 para empatar la serie terminó avanzando a la siguiente ronda.

Aunque este porcentaje no determina quién ganará el próximo encuentro, demuestra que una remontada como la que busca Cleveland está lejos de ser imposible.

Además, los Guardians tendrán una ventaja importante: el partido definitivo se disputará en su propio estadio.

Cleveland podría eliminar a Chicago y enfrentar a los Rays

El Juego 5 entre White Sox y Guardians se disputará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Progressive Field, en Cleveland.

El encuentro comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y definirá al último equipo clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El ganador enfrentará a los Tampa Bay Rays, que ya aseguraron su boleto después de eliminar a los Yankees de Nueva York.

Para los White Sox, una derrota representaría una oportunidad desperdiciada de regresar a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2005, cuando conquistaron la Serie Mundial.

Para Cleveland, en cambio, sería la culminación de una recuperación extraordinaria después de encontrarse a solamente una derrota de quedar eliminado.

Los Guardians ya habían demostrado durante la temporada regular que podían recuperarse para conquistar la División Central de la Liga Americana.

Ahora buscan repetir esa historia en octubre.

Chicago ganó los dos juegos en Cleveland, pero perdió los dos que disputó en casa. Y ahora tendrá que regresar al mismo estadio donde comenzó dominando la eliminatoria, pero con una diferencia enorme: ya no tiene margen de error.