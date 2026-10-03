White Sox vs Guardians: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Divisional?

Los Chicago White Sox buscarán mantener encendida su sorprendente carrera en los Playoffs de MLB 2026 cuando visiten este sábado 3 de octubre a los Cleveland Guardians para disputar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana. (Foto: Especial GH)

White Sox vs Guardians abre este sábado la Serie Divisional de la Liga Americana. Te decimos a qué hora comienza, dónde verlo en México y si se transmitirá por TV abierta.

Los Chicago White Sox buscarán mantener encendida su sorprendente carrera en los Playoffs de MLB 2026 cuando visiten este sábado 3 de octubre a los Cleveland Guardians para disputar el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El encuentro se llevará a cabo en el Progressive Field de Cleveland, donde los Guardians reaparecerán después de descansar durante la ronda de comodines gracias a que consiguieron uno de los dos mejores sembrados de la Liga Americana.

Chicago, por su parte, tuvo que disputar la Serie de Comodines, pero necesitó únicamente dos encuentros para eliminar a los Houston Astros. Los White Sox ganaron 6-3 el primero y 7-3 el segundo para barrer la serie y conseguir su boleto a la siguiente ronda.

Ahora deberán enfrentarse nuevamente a un rival al que conocen perfectamente, pues White Sox y Guardians pertenecen a la División Central de la Liga Americana.

¿A qué hora juega White Sox vs Guardians?

El Juego 1 de White Sox vs Guardians se disputará este sábado 3 de octubre de 2026 y el primer lanzamiento está programado para las 13:00 horas del Este de Estados Unidos.

Estos son los horarios para México:

Centro: 11:00 horas

11:00 horas Noroeste: 10:00 horas

10:00 horas Pacífico: 10:00 horas

10:00 horas Sureste: 12:00 horas

El escenario será el Progressive Field, casa de los Cleveland Guardians.

¿Dónde ver White Sox vs Guardians EN VIVO?

Los aficionados en México podrán seguir el primer juego de la Serie Divisional entre Chicago White Sox y Cleveland Guardians a través de televisión de paga y streaming. La programación disponible en México señala a ESPN y Disney+ Premium como las opciones para seguir el encuentro.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium YouTube: No disponible

En Estados Unidos, MLB tiene programado el encuentro a través de TBS, truTV, HBO Max y Univision/TUDN.

¿White Sox vs Guardians se transmitirá por TV abierta?

Hasta el momento no está contemplada una transmisión por televisión abierta en México para el Juego 1 entre White Sox y Guardians.

La opción televisiva para territorio mexicano será ESPN, mientras que quienes quieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium.

¿Quiénes serán los pitchers abridores de White Sox vs Guardians?

El primer duelo de la serie tendrá un enfrentamiento de lanzadores zurdos.

Por los White Sox subirá a la lomita Hagen Smith, quien terminó la temporada regular con marca de 3-3, efectividad de 1.29 y 41 ponches.

Cleveland responderá con Parker Messick, quien registró 12 victorias, nueve derrotas, 2.56 de efectividad y 193 ponches durante la campaña.

¿Cómo llegan White Sox y Guardians a la Serie Divisional?

Los Guardians avanzaron directamente a esta ronda después de conquistar por tercera temporada consecutiva la División Central de la Liga Americana y obtener el segundo sembrado del circuito.

Chicago tuvo un camino diferente. Los White Sox eliminaron a Houston en solamente dos encuentros de la ronda de comodines y consiguieron su primera serie ganada en postemporada desde la Serie Mundial de 2005.

Hay otro ingrediente que anticipa una serie cerrada: durante la temporada regular ambos equipos se enfrentaron 13 veces y Chicago ganó siete, por seis triunfos de Cleveland.

Además, esta será la primera ocasión en la historia que White Sox y Guardians se enfrenten en una serie de postemporada.

¿Cómo se juega la Serie Divisional entre White Sox y Guardians?

La Serie Divisional de la Liga Americana se disputa al mejor de cinco juegos, por lo que el primer equipo que consiga tres victorias avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Cleveland tendrá ventaja de localía y recibirá los primeros dos encuentros en Progressive Field. La serie se trasladará posteriormente a Chicago para los Juegos 3 y, de ser necesario, 4. Si se requiere un quinto y definitivo encuentro, volverá a Cleveland.

Calendario White Sox vs Guardians: