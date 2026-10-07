Yankees quedan eliminados: el tijuanense Jonathan Aranda y Rays avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Jonathan Aranda produjo una carrera en el Rays vs Yankees que completó la barrida de Tampa Bay. El tijuanense sigue en la pelea por llegar a la Serie Mundial.

Los Yankees de Nueva York quedaron eliminados de los Playoffs de MLB 2026. Los Rays de Tampa Bay los derrotaron 4-3 este miércoles 7 de octubre en el Yankee Stadium, completaron la barrida en tres encuentros y consiguieron su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con el mexicano Jonathan Aranda entre sus protagonistas.

El conjunto de Florida regresará a esta instancia por primera vez desde 2020, mientras que el primera base originario de Tijuana, Baja California, mantiene la posibilidad de disputar la Serie Mundial.

¿Cómo le fue a Jonathan Aranda contra Yankees?

Jonathan Aranda abrió la pizarra en la tercera entrada con un sencillo productor frente al zurdo Max Fried.

El batazo permitió que Jonny DeLuca anotara la primera carrera de Tampa Bay. En esa misma jugada, Taylor Walls intentó llegar al plato, pero fue retirado para terminar el episodio.

El mexicano también volvió a embasarse en el octavo inning, cuando recibió un pelotazo.

Su aportación ofensiva estuvo presente durante toda la eliminatoria. En el Juego 1, conectó el jonrón que decidió la victoria de Rays por 1-0 frente a Gerrit Cole.

Después, en el segundo encuentro, sumó dos imparables y una carrera anotada en el triunfo por 5-2.

Víctor Mesa Jr. conecta el batazo decisivo

Con el encuentro empatado 2-2, Víctor Mesa Jr. conectó un cuadrangular de dos carreras en la sexta entrada para darle a Tampa Bay la ventaja definitiva.

Los Rays habían llegado a Nueva York con ventaja de 2-0 y tres oportunidades para conseguir el pase. Resolvieron la eliminatoria en su primera oportunidad y evitaron regresar al Tropicana Field para un quinto partido.

Una interferencia impide el empate de Yankees

Nueva York estuvo cerca de igualar en la parte baja del sexto episodio, cuando Anthony Volpe conectó un batazo que inicialmente fue señalado como jonrón de dos carreras.

Sin embargo, tras revisar la jugada, los umpires determinaron que hubo interferencia de un aficionado. El batazo quedó como doble productor de una carrera, por lo que la pizarra se colocó 4-3, marcador que ya no cambió.

¿Contra quién jugarán Jonathan Aranda y Rays?

Tampa Bay enfrentará al ganador de la serie entre White Sox de Chicago y Guardians de Cleveland.

Chicago mantiene ventaja de 2-1, después de que Cleveland evitó la eliminación este miércoles con una victoria por 9-3. El cuarto encuentro se disputará el jueves 8 de octubre.

El inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana está programado para el lunes 12 de octubre. El ganador de esa ronda, a obtener cuatro triunfos en un máximo de siete juegos, avanzará a la Serie Mundial.