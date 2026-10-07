Rays vs Yankees: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la ALDS 2026; Nueva York busca evitar la eliminación

Rays y Yankees reanudaran este miércoles la Serie Divisional con el Juego 3 en Nueva York. (Foto: Especial GH)

Rays vs Yankees puede definir al primer finalista de la Liga Americana este miércoles. Te decimos a qué hora inicia, dónde verlo EN VIVO en México y si se transmitirá por TV abierta.

Los New York Yankees jugarán con su temporada en riesgo este miércoles 7 de octubre, cuando reciban a los Tampa Bay Rays en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) de los Playoffs de MLB 2026.

Tampa Bay llega al Yankee Stadium con ventaja de 2-0 y solamente necesita una victoria más para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mientras que Nueva York ya no tiene margen de error: una derrota terminaría inmediatamente con su temporada.

Los Rays se llevaron el primer encuentro por 1-0, gracias a una dominante actuación de Drew Rasmussen y al cuadrangular del mexicano Jonathan Aranda. Posteriormente ganaron 5-2 el Juego 2 para colocarse a un triunfo de completar la barrida.

¿A qué hora juega Rays vs Yankees HOY miércoles 7 de octubre?

El Juego 3 de Rays vs Yankees comenzará a las 8:00 PM, hora del Este de Estados Unidos, este miércoles desde el Yankee Stadium, en El Bronx, Nueva York.

Estos son los horarios para seguir el encuentro desde México:

Hora del noroeste: 5:00 PM

5:00 PM Hora del Pacífico: 5:00 PM

5:00 PM Hora del centro de México: 6:00 PM

6:00 PM Hora del sureste: 7:00 PM

¿Dónde ver Rays vs Yankees EN VIVO en México?

El tercer encuentro de la Serie Divisional podrá seguirse en México mediante televisión de paga y streaming. La serie de la Liga Americana está disponible a través de las señales de ESPN, mientras que Disney+ cuenta con el encuentro dentro de su plataforma en México.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: ESPN

ESPN Streaming: Disney+ Premium y MLB.TV

MLB señala que los juegos de Postemporada de 2026 están disponibles EN VIVO internacionalmente a través de MLB.TV, con excepción de Canadá.

¿Rays vs Yankees se podrá ver por TV abierta en México?

No. Hasta el momento, el Juego 3 entre Tampa Bay Rays y New York Yankees no cuenta con transmisión anunciada mediante un canal de televisión abierta en México.

La opción principal para seguirlo será mediante ESPN en televisión de paga, además de Disney+ Premium y MLB.TV vía streaming.

¿Quiénes serán los pitchers abridores del Rays vs Yankees?

Los Yankees entregarán la pelota al zurdo Max Fried, mientras que Tampa Bay enviará al montículo al derecho Nick Martinez.

Pitchers anunciados:

Rays: Nick Martinez, derecho ( 15-6, 3.10 ERA )

Nick Martinez, derecho ( ) Yankees: Max Fried, zurdo (5-5, 2.80 ERA)

Fried ha tenido especialmente buenos resultados frente a Tampa Bay a lo largo de su carrera, con marca de 5-1 y efectividad de 1.81 en siete aperturas contra los Rays. Martinez, por su parte, terminó la temporada con 3.10 de efectividad en 180 innings.

¿Cómo va la serie entre Rays y Yankees?

Los Rays dominan 2-0 la Serie Divisional y están a solamente una victoria de avanzar.

En el Juego 1, Tampa Bay ganó 1-0 con un cuadrangular de Jonathan Aranda frente a Gerrit Cole como única carrera del encuentro. Rasmussen mantuvo a Nueva York sin hit hasta la octava entrada y terminó con 10 ponches en ocho innings.

En el Juego 2, los Rays volvieron a imponerse, ahora por 5-2, después de fabricar cuatro carreras durante la quinta entrada.

De esta manera, Tampa Bay viajó a Nueva York con tres oportunidades para conseguir la victoria que necesita para eliminar a su rival divisional.

¿Qué pasa si Yankees pierde contra Rays?

Si Yankees pierde el Juego 3, quedará eliminado de los Playoffs de MLB 2026 y Tampa Bay avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Las Series Divisionales se disputan al mejor de cinco partidos, por lo que el primer equipo que alcanza tres victorias obtiene el boleto a la siguiente ronda.

Nueva York, por lo tanto, necesita ganar tres partidos consecutivos para remontar la eliminatoria.

¿Cuándo sería el Juego 4 de Rays vs Yankees?

Un eventual Juego 4 está programado para el jueves 8 de octubre nuevamente en el Yankee Stadium, con inicio previsto a las 6:00 PM, hora del centro de México.

Sin embargo, ese encuentro solamente se disputará si Yankees gana este miércoles y reduce la serie a 2-1.

En caso de extenderse hasta un quinto y definitivo partido, la serie regresaría al Tropicana Field el sábado 10 de octubre.