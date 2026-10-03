El tijuanense Jonathan Aranda castiga a Yankees con jonrón y da a Rays el Juego 1 de la Serie Divisional

El mexicano Jonathan Aranda conectó cuadrangular y anotó la única carrera del juego 1 de la Serie Divisional entre Rays y Yankees. (Foto: IG @raysbaseball)

Un batazo de Jonathan Aranda marcó la diferencia en el Yankees vs Rays. Te contamos cómo el tijuanense respaldó la joya de Drew Rasmussen para adelantar a Tampa Bay.

Jonathan Aranda puso el batazo y Drew Rasmussen se encargó del dominio desde el montículo. El pelotero originario de Tijuana, Baja California, conectó el cuadrangular que produjo la única carrera en la victoria de Rays de Tampa Bay por 1-0 sobre Yankees de Nueva York, este sábado 3 de octubre, en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

En una noche de pocas oportunidades para las ofensivas en el Tropicana Field, el mexicano respondió frente a Gerrit Cole y convirtió su segundo turno al bat en la diferencia del encuentro. Además, lo hizo con un batazo especial: fue su primer hit en postemporada.

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Jonathan Aranda conecta el jonrón que decide el partido

El primera base tijuanense rompió el empate en la tercera entrada, cuando mandó la pelota por encima de la barda entre los jardines derecho y central. Sin corredores en circulación, recorrió las bases para colocar el 1-0 que terminó siendo definitivo.

Aranda castigó un cambio de velocidad de Cole: su batazo recorrió 416 pies y salió a 107.1 millas por hora.

El mexicano, alineado como segundo bate y primera base, asumió un lugar central en el ataque de Tampa Bay. Su turno entre Yandy Díaz y Junior Caminero terminó aportando la carrera que necesitaban los locales para comenzar con ventaja la serie.

Rasmussen deja a Yankees sin hit hasta la octava entrada

Con esa ventaja mínima, Drew Rasmussen mantuvo a Nueva York sin imparables hasta que Austin Wells conectó un doble con dos outs en el octavo inning. El receptor intentó extenderlo a triple, pero fue retirado en tercera base y terminó la entrada.

Rasmussen completó ocho entradas sin carrera, un hit, dos bases por bolas y 10 ponches. Después, Bryan Baker resolvió la novena para asegurar el triunfo. Aranda también intervino en el cierre defensivo, al recibir el rodado de Cody Bellinger que terminó el encuentro.

¿Cuándo juegan Yankees y Rays el segundo partido?

La serie continuará el lunes 5 de octubre, nuevamente en Tampa Bay. Los Rays llegarán con ventaja de 1-0 después de un partido en el que el poder del tijuanense y el pitcheo local dejaron sin margen a Nueva York.

Esta ronda se disputa al mejor de cinco juegos, por lo que Tampa Bay necesita dos victorias más para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.