MLB propone reducir el calendario a 154 juegos y cambiar los playoffs, pero el vencimiento del contrato con sus peloteros pone en riesgo la temporada 2027

La MLB propone reducir la temporada regular de 162 a 154 juegos y modificar el formato de los playoffs, mientras negocia un nuevo contrato colectivo con el sindicato de peloteros (MLBPA), cuyo vencimiento podría derivar en un cierre patronal que afecte la temporada 2027. (Foto: Especial GH)

Las Grandes Ligas plantearon reducir la temporada regular a 154 juegos, modificar los playoffs y permitir que los equipos elijan a sus rivales. Sin embargo, el contrato colectivo vence el 1 de diciembre y las diferencias salariales ponen en duda el futuro inmediato de la competencia.

Las Grandes Ligas (MLB) presentaron este jueves 8 de octubre una propuesta para transformar el calendario y la postemporada del beisbol estadounidense, con temporadas de 154 juegos, Series Divisionales más largas y la posibilidad de que los equipos mejor clasificados elijan a sus rivales en los playoffs.

Sin embargo, el proyecto llega en un momento delicado para la organización. El Contrato Colectivo de Trabajo entre MLB y la Asociación de Peloteros (MLBPA) vencerá el 1 de diciembre de 2026, y las diferencias económicas entre los dueños de los equipos y los jugadores podrían desencadenar un nuevo cierre patronal que afecte la temporada 2027.

Las modificaciones deportivas forman parte de las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio laboral. Por ahora, ninguna de las reformas ha sido aprobada, y su implementación dependerá del acuerdo que consigan ambas partes.

El comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred habla con integrantes de la prensa. (AP Foto/John Minchillo) (John Minchillo/AP)

¿Qué cambios propone MLB para la temporada regular y los playoffs?

La propuesta presentada por las Grandes Ligas contempla una transformación escalonada del calendario y el sistema de competencia, con modificaciones previstas para 2027 y 2029.

Los principales cambios son:

Temporada de 154 juegos: a partir de 2029, cada equipo disputaría ocho encuentros menos que los 162 actuales.

a partir de 2029, cada equipo disputaría ocho encuentros menos que los 162 actuales. Descanso semanal: la mayoría de los equipos descansaría los lunes, salvo algunas excepciones por transmisiones nacionales y fechas especiales.

la mayoría de los equipos descansaría los lunes, salvo algunas excepciones por transmisiones nacionales y fechas especiales. Series Divisionales: pasarían de un máximo de cinco partidos a siete, a partir de 2029.

pasarían de un máximo de cinco partidos a siete, a partir de 2029. Elección de rivales: desde 2027, determinados equipos mejor sembrados podrían seleccionar a sus oponentes en las rondas de Comodines y Series Divisionales.

desde 2027, determinados equipos mejor sembrados podrían seleccionar a sus oponentes en las rondas de Comodines y Series Divisionales. Dobles carteleras: cada equipo disputaría cuatro jornadas con dos partidos, una contra cada rival de su división.

La reducción del calendario permitiría incorporar más descansos para los peloteros y ampliar la postemporada, sin extender considerablemente la fecha de conclusión de la Serie Mundial.

MLB también aseguró que los salarios de los jugadores no se reducirían por la eliminación de ocho partidos de temporada regular.

Actualmente, las Series Divisionales se disputan al mejor de cinco encuentros, como se explica en nuestra guía sobre cómo funcionan las Series Divisionales de MLB 2026.

MLB has proposed returning to a 154-game Regular Season, best-of-seven Division Series, and opponent selection in the Wild Card and Division Series



Starting in 2029, shortening the season to a 154-game schedule would create a standard weekly off day benefiting player health, and… pic.twitter.com/Zp5zO6xSGr — MLB (@MLB) October 8, 2026

¿Por qué los peloteros se oponen a la propuesta de MLB?

Aunque algunas modificaciones buscan mejorar las condiciones físicas de los jugadores, el principal desacuerdo no está relacionado con la cantidad de partidos, sino con el dinero.

Los propietarios de las franquicias pretenden introducir un tope salarial, un límite que impediría a los equipos superar determinada cantidad de dinero en sus nóminas.

En su propuesta económica inicial, presentada en mayo, MLB planteó un límite salarial de 245.3 millones de dólares y un mínimo de 171.2 millones por equipo para 2027.

La organización argumenta que el sistema permitiría reducir las diferencias económicas entre franquicias y mejorar el equilibrio competitivo.

Sin embargo, la MLBPA mantiene una postura contraria a establecer un límite salarial, al considerar que restringiría las posibilidades de negociación y los ingresos de los peloteros.

Tras conocer la propuesta de este jueves, el sindicato confirmó que revisará las modificaciones deportivas, pero cuestionó que MLB continúe condicionándolas a la aceptación de un tope salarial y otras medidas que considera perjudiciales para los jugadores.

Bruce Meyer, director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, habla en conferencia de prensa. (AP Foto/Richard Drew, Archivo) (Richard Drew/AP Photo/Richard Drew)

¿Cuándo vence el contrato colectivo entre MLB y sus peloteros?

El actual Contrato Colectivo de Trabajo (CBA) expira el martes 1 de diciembre de 2026, después de cinco temporadas de vigencia.

Este convenio establece las principales condiciones laborales de los jugadores, incluyendo salarios mínimos, arbitraje salarial, agencia libre y otros aspectos económicos.

Las negociaciones para sustituirlo comenzaron en mayo de 2026, pero las diferencias sobre el sistema salarial mantienen abierta la posibilidad de que las partes no alcancen un acuerdo antes del vencimiento.

Que termine el contrato no significa que automáticamente se suspendan los juegos, pero los propietarios podrían declarar un cierre patronal mientras continúan las negociaciones.

De ocurrir, quedarían restringidas distintas actividades laborales entre las organizaciones y los peloteros, dependiendo del alcance de la medida.

¿Podría suspenderse la temporada 2027 de Grandes Ligas?

Sí existe el riesgo de que la temporada 2027 resulte afectada, aunque hasta ahora no se ha anunciado una suspensión del calendario.

El antecedente más reciente ocurrió en diciembre de 2021, cuando los propietarios de MLB declararon un cierre patronal después del vencimiento del anterior contrato colectivo.

La paralización se prolongó durante 99 días, hasta que ambas partes alcanzaron un acuerdo el 10 de marzo de 2022.

Aquel conflicto provocó modificaciones en la preparación de los equipos y retrasó el comienzo de la temporada, aunque finalmente se disputó un calendario completo de 162 encuentros.

El escenario actual presenta una diferencia importante: la discusión sobre la posible implementación de un tope salarial obligatorio, una propuesta que el sindicato ha rechazado reiteradamente.

Si las diferencias impiden alcanzar un nuevo convenio durante el invierno, la preparación de los equipos para 2027 podría quedar comprometida y, en un escenario más prolongado, también el inicio de la temporada regular.

Por ahora, las negociaciones continúan y no existe una fecha confirmada para un eventual cierre patronal.

¿Qué pasará con los cambios que MLB propone para los playoffs?

El proyecto también pretende modificar la manera en que se determinan los enfrentamientos de postemporada.

Con el nuevo sistema, el tercer sembrado de cada liga podría seleccionar como rival al quinto o sexto clasificado para disputar su Serie de Comodines.

Posteriormente, el primer sembrado tendría la posibilidad de elegir a cuál de los dos ganadores de las Series de Comodines enfrentaría en la ronda divisional.

La intención de MLB es aumentar el valor de los resultados de temporada regular y generar mayor interés entre los aficionados.

Actualmente, los enfrentamientos se determinan mediante posiciones preestablecidas, como ocurrió con los cruces de los playoffs de MLB 2026.

No obstante, el futuro de estas reformas continúa ligado a las negociaciones laborales.

MLB pretende modificar la estructura del beisbol a partir de 2027, pero primero deberá resolver un conflicto económico que podría poner en riesgo el arranque de esa misma temporada.