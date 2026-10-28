William Contreras es MVP de la Serie Mundial 2026: es campeón de la MLB 7 meses después de haber ganado el Clásico Mundial con Venezuela

El receptor, William Contreras, ganó el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela, 7 meses después es MVP de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. (Foto: @mlbespanol / @mlb)

El receptor venezolano fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, un premio que ningún catcher conseguía desde Salvador Pérez en 2015. En marzo también conquistó el Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela.

El venezolano William Contreras fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2026, después de contribuir a que los Brewers de Milwaukee conquistaran el primer campeonato de sus 56 años de historia, tras derrotar 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto encuentro, disputado este miércoles 28 de octubre en el Tropicana Field.

El receptor de 28 años, nacido en Puerto Cabello, Venezuela, recibió el reconocimiento por su aportación ofensiva y defensiva durante el Clásico de Otoño, en el que Milwaukee consiguió cuatro victorias en cinco enfrentamientos.

Además, Contreras puso fin a una sequía de 11 años sin que un catcher fuera reconocido como MVP de la Serie Mundial. El último había sido su compatriota Salvador Pérez, quien recibió el premio en 2015, cuando los Royals de Kansas City conquistaron el campeonato frente a los Mets de Nueva York.

El título también completó un año para la historia personal de Contreras, quien apenas siete meses antes había celebrado la conquista del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con Venezuela, después de vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del 17 de marzo.

MVP, MVP, MVP 🗣️



William Contreras went off in the World Series:

.381 AVG (8-for-21), 4 RBI https://t.co/uPM0Ks5xcG pic.twitter.com/xWIWR3PdRA — MLB (@MLB) October 29, 2026

¿Por qué William Contreras ganó el MVP de la Serie Mundial 2026?

La participación de William Contreras fue más allá de su producción con el bate. Como receptor titular, tuvo la responsabilidad de dirigir al cuerpo de lanzadores de Milwaukee, que consiguió limitar a la ofensiva de Tampa Bay durante el Clásico de Otoño.

En los primeros cuatro juegos de la Serie Mundial, el venezolano acumuló siete imparables y tres carreras impulsadas, además de protagonizar varias jugadas defensivas.

En el primer encuentro retiró a dos corredores que intentaron robar bases, mientras que en el segundo realizó una jugada en el plato para poner fuera a Liam Hicks, quien intentaba anotar desde la segunda base.

Su capacidad para utilizar el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS) también llamó la atención durante la postemporada, al conseguir revertir decisiones de los umpires mediante desafíos.

En el cuarto encuentro de la Serie Mundial, Contreras retiró a Chandler Simpson en un intento de robo y llegó a cuatro corredores puestos fuera en intentos de robo durante los primeros cuatro partidos del Clásico de Otoño, algo que ningún catcher lograba desde Lance Parrish, de los Tigers de Detroit, en 1984.

En el quinto encuentro, cuando Milwaukee buscaba asegurar el campeonato, Contreras conectó un doblete productor durante la sexta entrada ante Garrett Cleavinger, con el que amplió la ventaja de los Brewers a 3-0.

Posteriormente anotó la cuarta carrera de su equipo gracias a un elevado de sacrificio del novato Cooper Pratt.

William Contreras rompe una sequía de 11 años sin un receptor MVP de Serie Mundial

William Contreras se convirtió en el primer receptor en 11 años en recibir el premio al Jugador Más Valioso de una Serie Mundial, una distinción que no conseguía un pelotero de su posición desde 2015, cuando su compatriota Salvador Pérez fue reconocido después de conquistar el campeonato con los Royals de Kansas City.

La coincidencia va más allá de la posición que desempeñan ambos jugadores, pues los dos nacieron en Venezuela y fueron reconocidos como MVP después de conquistar sus respectivos campeonatos en cinco encuentros.

Con este reconocimiento, Contreras se convirtió en el octavo catcher en la historia de las Grandes Ligas en ganar el premio, mientras que Salvador Pérez había sido el séptimo en conseguirlo, luego de que Pat Borders lo hiciera con los Blue Jays de Toronto en 1992.

Los receptores que han ganado el MVP de la Serie Mundial son:

Johnny Bench: Reds de Cincinnati (1976).

Reds de Cincinnati (1976). Gene Tenace: Athletics de Oakland (1972).

Athletics de Oakland (1972). Steve Yeager: Dodgers de Los Ángeles (1981), premio compartido.

Dodgers de Los Ángeles (1981), premio compartido. Darrell Porter: Cardinals de San Luis (1982).

Cardinals de San Luis (1982). Rick Dempsey: Orioles de Baltimore (1983).

Orioles de Baltimore (1983). Pat Borders: Blue Jays de Toronto (1992).

Blue Jays de Toronto (1992). Salvador Pérez: Royals de Kansas City (2015).

Royals de Kansas City (2015). William Contreras: Brewers de Milwaukee (2026).

Además, Contreras se sumó a Pablo Sandoval (2012) y Salvador Pérez (2015) como los únicos venezolanos reconocidos como MVP de la Serie Mundial.

William Contreras ganó el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie Mundial en el mismo año

El 2026 quedará marcado en la trayectoria de Contreras por la conquista de dos de los principales campeonatos del beisbol internacional y profesional.

El 17 de marzo, el receptor formó parte de la selección venezolana que derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol, disputada en el loanDepot park de Miami.

Aquel triunfo significó el primer campeonato de Venezuela en la historia del torneo, gracias a un doblete productor de Eugenio Suárez en la novena entrada.

En aquel equipo también estuvo Salvador Pérez, el último receptor que había conquistado el reconocimiento de MVP de la Serie Mundial, lo que agrega otra coincidencia entre ambos peloteros.

Siete meses después, el 28 de octubre, Contreras volvió a celebrar un título en Florida, esta vez con Milwaukee, que venció a Tampa Bay para quedarse con el Trofeo del Comisionado.

Su compañero Jackson Chourio, también venezolano, participó en ambas conquistas.

¿Quién es William Contreras, el MVP de la Serie Mundial?

William Jesús Contreras nació el 24 de diciembre de 1997 en Puerto Cabello, Venezuela. Es receptor de Grandes Ligas y hermano menor de Willson Contreras, quien también juega en MLB y representó a Venezuela en el Clásico Mundial de 2026.

William debutó en las Grandes Ligas el 24 de julio de 2020 con los Braves de Atlanta y posteriormente llegó a los Brewers de Milwaukee mediante un intercambio realizado en diciembre de 2022.

Desde su incorporación a Milwaukee se convirtió en uno de los principales integrantes de la ofensiva y recibió el Bate de Plata de la Liga Nacional en 2023 y 2024.

Durante la temporada regular de 2026 registró 153 imparables, 18 cuadrangulares, 94 carreras impulsadas y promedio de bateo de .270.

Su rendimiento ofensivo aumentó durante los playoffs, en los que conectó tres jonrones, impulsó ocho carreras y terminó con promedio de bateo de .383, además de contribuir desde la receptoría al primer campeonato de los Brewers.

¿Qué otros venezolanos han ganado el MVP de la Serie Mundial?

Con este reconocimiento, Contreras se sumó a dos peloteros venezolanos que anteriormente habían recibido el premio al Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño.

Pablo Sandoval lo consiguió en 2012, cuando los Giants de San Francisco barrieron a los Tigers de Detroit. El venezolano conectó tres cuadrangulares en el primer encuentro de aquella Serie Mundial.

Por su parte, Salvador Pérez obtuvo el reconocimiento en 2015, después de que los Royals de Kansas City derrotaran a los Mets de Nueva York en cinco encuentros.

De esta manera, William Contreras se convirtió en el tercer venezolano reconocido como MVP de una Serie Mundial, además del segundo receptor de ese país en obtener el premio, precisamente después de Salvador Pérez.