Series Divisionales MLB 2026: ¿Quiénes juegan, cuándo empiezan y cómo funciona esta ronda?

Este sábado inician las Series Divisionales de la MLB; por la Liga Americana los encuentros serán Dodgers vs Braves y Padres vs Brewers, mientras que en la Liga Americana los choques son Yankees vs Rays y Guardians vs White Sox. (Foto: Especial GH)

Los playoffs de MLB 2026 quedaron reducidos a ocho equipos. Te contamos cuáles son los cruces de las Series Divisionales, cuándo comienza cada enfrentamiento y cuántos juegos necesita ganar un equipo para avanzar.

La postemporada de MLB 2026 entra a una nueva etapa. Después de las Series de Comodines, solamente ocho equipos continúan con vida en la pelea por llegar a la Serie Mundial, con las Series Divisionales de la Liga Americana y Liga Nacional listas para comenzar.

Los Tampa Bay Rays, Cleveland Guardians, Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers evitaron la primera ronda al conseguir uno de los dos mejores sembrados de sus respectivas ligas, mientras que New York Yankees, Chicago White Sox, San Diego Padres y Atlanta Braves tuvieron que conseguir su clasificación a través de la Serie de Comodines.

White Sox, Guardians, Yankees y Rays, son los cuatro equipos sobrevivientes en la Liga Americana; mientras que los Braves, Dodgers, Padres y Brewers están por la Liga Nacional.

Las cuatro Series Divisionales de MLB comenzarán el sábado 3 de octubre.

¿Qué equipos jugarán las Series Divisionales de MLB 2026?

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Serie Divisional de la Liga Americana

(1) Tampa Bay Rays vs (4) New York Yankees

(2) Cleveland Guardians vs (6) Chicago White Sox

Los Yankees eliminaron en dos juegos a los Boston Red Sox, mientras que los White Sox hicieron lo propio frente a los Houston Astros. Tampa Bay y Cleveland avanzaron directamente a esta fase.

Serie Divisional de la Liga Nacional

(1) Milwaukee Brewers vs (4) San Diego Padres

(2) Los Angeles Dodgers vs (3) Atlanta Braves

San Diego barrió a los Chicago Cubs en la Serie de Comodines, mientras que Atlanta necesitó tres encuentros para eliminar a los Philadelphia Phillies. Milwaukee y Los Ángeles esperaban directamente en las Series Divisionales.

Los Dodgers, además, llegan como bicampeones defensores de la Serie Mundial y continúan su intento por conquistar un tercer campeonato consecutivo.

¿Cuándo comienzan las Series Divisionales de MLB 2026?

Las cuatro series tendrán su Juego 1 el sábado 3 de octubre. MLB programó los encuentros de manera escalonada durante prácticamente todo el día.

White Sox vs Guardians

Juego 1: sábado 3 de octubre

Hora del centro de México: 11:00 AM

11:00 AM Hora del noroeste: 10:00 AM

10:00 AM Hora del Pacífico: 10:00 AM

10:00 AM Hora del sureste: 12:00 PM

La serie continuará los días 5 y 7 de octubre, mientras que los Juegos 4 y 5, en caso de ser necesarios, se disputarían el 8 y 10 de octubre, respectivamente.

Braves vs Dodgers

Juego 1: sábado 3 de octubre

Hora del centro de México: 2:00 PM

2:00 PM Hora del noroeste: 1:00 PM

1:00 PM Hora del Pacífico: 1:00 PM

1:00 PM Hora del sureste: 3:00 PM

Los siguientes encuentros están programados para el 4 y 6 de octubre. De extenderse la eliminatoria, habría Juego 4 el 7 de octubre y Juego 5 el 9 de octubre.

Yankees vs Rays

Juego 1: sábado 3 de octubre

Hora del centro de México: 4:30 PM

4:30 PM Hora del noroeste: 3:30 PM

3:30 PM Hora del Pacífico: 3:30 PM

3:30 PM Hora del sureste: 5:30 PM

La serie continuará el 5 y 7 de octubre, mientras que los encuentros 4 y 5 se jugarían, de ser necesarios, el 8 y 10 de octubre.

Padres vs Brewers

Juego 1: sábado 3 de octubre

Hora del centro de México: 6:30 PM

6:30 PM Hora del noroeste: 5:30 PM

5:30 PM Hora del Pacífico: 5:30 PM

5:30 PM Hora del sureste: 7:30 PM

Los Juegos 2 y 3 están programados para el 4 y 6 de octubre; un eventual Juego 4 sería el 7 de octubre y un definitivo Juego 5 tendría lugar el 9 de octubre.

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¿Cómo funciona el sistema de competencia de las Series Divisionales?

A diferencia de la Serie de Comodines, que se juega al mejor de tres encuentros, las Series Divisionales son al mejor de cinco juegos.

Esto significa que el primer equipo que consiga tres victorias avanza a la siguiente ronda. Si un equipo gana los primeros tres encuentros, la serie termina inmediatamente y no se disputan los Juegos 4 y 5.

La localía utiliza un formato 2-2-1:

Juegos 1 y 2: casa del equipo mejor sembrado.

casa del equipo mejor sembrado. Juegos 3 y 4: casa del equipo peor sembrado.

casa del equipo peor sembrado. Juego 5: regresa a casa del mejor sembrado.

El Juego 4 y Juego 5 solamente se disputan en caso de ser necesarios.

Por ejemplo, Tampa Bay, Cleveland, Milwaukee y Los Angeles Dodgers tendrán la ventaja de comenzar sus respectivas eliminatorias en casa.

¿Qué mexicanos siguen en competencia en los playoffs de MLB 2026?

La representación mexicana se redujo después de las Series de Comodines, pero todavía hay peloteros vinculados a México cuyos equipos continúan en busca de la Serie Mundial.

Tomando en cuenta a los jugadores nacidos en México y a quienes han representado a la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, tres permanecen con organizaciones clasificadas a las Series Divisionales:

Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays

El tijuanense Jonathan Aranda será uno de los principales representantes mexicanos que quedan con vida.

El bajacaliforniano terminó la temporada regular de 2026 bateando para .278, con 21 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas con Tampa Bay.

Jonathan Aranda de los Rays de Tampa Bay tras anotar una carrera en el sexto inning contra los Tigres de Detroit, el miércoles 26 de agosto de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) (Paul Sancya/AP Photo/Paul Sancya)

Aranda, además, ha representado a México en el Clásico Mundial de Beisbol, incluida la edición de 2026.

Los Rays enfrentarán a los Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Manuel Rodríguez | Tampa Bay Rays

Junto a Aranda se encuentra el relevista Manuel Rodríguez, nacido en Mérida, Yucatán, quien se convirtió en su momento en el primer pitcher nacido en ese estado en llegar a Grandes Ligas.

Rodríguez regresó de una lesión antes de finalizar la temporada regular. Sin embargo, Tampa Bay todavía debía tomar la decisión definitiva sobre su inclusión en el roster de la Serie Divisional contra los Yankees, por lo que su presencia en esta ronda estaba pendiente de confirmación.

Manuel Rodríguez, pitcher mexicano de los Rays de Tampa Bay. (Foto: Archivo GH)

Joey Ortiz | Milwaukee Brewers

El tercer representante es Joey Ortiz, infielder de los Milwaukee Brewers.

Ortiz nació en Estados Unidos, pero representó a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, por lo que forma parte del grupo de peloteros que han defendido a la novena mexicana internacionalmente.

Joey Ortiz, de los Cerveceros de Milwaukee, pega un elevado de sacrificio en el juego del martes 12 de mayo de 2026, ante los Padres de San Diego (AP Foto/Aaron Gash) (Aaron Gash/AP)

El infielder aparece entre los jugadores proyectados por Milwaukee para su roster de la Serie Divisional contra los San Diego Padres.

De esta manera, Aranda y Rodríguez podrían representar a México con Tampa Bay en la Liga Americana, mientras Ortiz continúa con Milwaukee en la Nacional.

Otros jugadores mexicanos o seleccionados nacionales que comenzaron la postemporada quedaron fuera durante la ronda de comodines, entre ellos Isaac Paredes, eliminado con Houston; Jarren Durán, con Boston; y Javier Assad, con Chicago Cubs.

¿Qué sigue después de las Series Divisionales?

Los cuatro ganadores avanzarán a las Series de Campeonato, donde únicamente quedarán dos equipos por liga.

Los vencedores de las dos Series Divisionales de la Liga Nacional disputarán la NLCS, mientras que los ganadores de la Liga Americana chocarán en la ALCS.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comenzará el domingo 11 de octubre, mientras que la Serie de Campeonato de la Liga Americana arrancará el lunes 12 de octubre. Ambas rondas serán al mejor de siete encuentros.

Los dos campeones de liga conseguirán finalmente su boleto a la Serie Mundial 2026, cuyo Juego 1 está programado para el viernes 23 de octubre.