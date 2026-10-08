Grizzlies vs Bulls: A qué hora y dónde ver a Karim López en la pretemporada de la NBA

Karim López y los Grizzlies visitarán este viernes a los Bulls de Chicago en la pretemporada de la NBA. (Foto: Especial GH)

Memphis Grizzlies vs Chicago Bulls será una nueva oportunidad para seguir al sonorense Karim López, quien busca consolidarse en la rotación de su equipo. Te decimos a qué hora comienza y dónde ver el partido en México.

El camino de Karim López hacia su primera temporada en la NBA continúa este viernes 9 de octubre, cuando los Memphis Grizzlies visiten a los Chicago Bulls en su tercer compromiso de la pretemporada.

El encuentro tendrá un atractivo especial para los aficionados mexicanos, particularmente para los de Sonora, ya que el basquetbolista nacido en Hermosillo buscará sumar minutos después de participar en los primeros dos partidos de preparación de Memphis.

El jugador de 19 años comenzó su pretemporada con una actuación de dos puntos ante los Atlanta Hawks, mientras que frente al Orlando Magic volvió a ingresar desde la banca, aunque terminó sin anotaciones.

Ahora, López tendrá una nueva oportunidad de convencer al entrenador Tuomas Iisalo, quien continúa evaluando al mexicano antes del inicio de la campaña regular.

¿Cuándo y a qué hora juegan Memphis Grizzlies vs Chicago Bulls?

El partido entre Memphis Grizzlies y Chicago Bulls se disputará el viernes 9 de octubre de 2026 en el United Center de Chicago, Illinois, como parte de la pretemporada de la NBA.

El encuentro comenzará a las 8:00 p.m. del Este de Estados Unidos, equivalente a las 7:00 p.m. de Chicago.

Estos son los horarios para México:

Zona horaria Hora Centro de México 6:00 p.m. Noroeste (Baja California) 5:00 p.m. Pacífico (Sonora y Sinaloa) 5:00 p.m. Sureste (Quintana Roo) 7:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Memphis Grizzlies vs Chicago Bulls en México?

El partido de pretemporada de la NBA está programado para transmitirse a través de NBA TV y podrá seguirse en México mediante NBA League Pass, servicio que permite ver los encuentros en directo.

Las opciones son las siguientes:

TV abierta: No disponible.

No disponible. TV de paga: NBA TV, sujeto a disponibilidad del proveedor en México.

NBA TV, sujeto a disponibilidad del proveedor en México. Streaming: NBA League Pass y Prime Video mediante una suscripción adicional a NBA League Pass.

NBA League Pass y Prime Video mediante una suscripción adicional a NBA League Pass. YouTube: No disponible.

La NBA confirma que League Pass está disponible en México y puede contratarse directamente o a través de Prime Video. La suscripción convencional de Amazon Prime no incluye por sí sola el acceso a este partido.

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¿Jugará Karim López contra Chicago Bulls?

Aunque Karim López forma parte de la plantilla de los Memphis Grizzlies, su participación contra Chicago Bulls todavía no está garantizada, pues la decisión dependerá del entrenador Tuomas Iisalo.

El mexicano ha recibido oportunidades desde la banca en los dos primeros encuentros de pretemporada, principalmente durante el último cuarto, cuando los entrenadores suelen probar distintas combinaciones de jugadores.

La situación de López resulta especialmente interesante porque una lesión en el isquiotibial izquierdo limitó su participación durante la Summer League de Las Vegas, lo que retrasó el proceso de evaluación del cuerpo técnico.

De hecho, Iisalo reconoció que todavía es difícil determinar el nivel actual del mexicano, debido a las pocas oportunidades que había tenido de observarlo en situaciones reales de competencia.

¿Cómo le ha ido a Karim López en la pretemporada de la NBA?

El basquetbolista hermosillense acumula dos partidos disputados durante la pretemporada 2026 de la NBA, en los que ha tenido participaciones breves.

Su primera aparición llegó el lunes 5 de octubre ante Atlanta Hawks, cuando Memphis consiguió una victoria por 132-123.

López disputó 7 minutos y 53 segundos, durante los cuales registró 2 puntos, 1 rebote, 2 robos de balón y 1 bloqueo. Su primera canasta llegó mediante una penetración que terminó con un tiro flotado contra el tablero.

Posteriormente, el miércoles 7 de octubre, volvió a tener actividad frente al Orlando Magic, aunque esta vez terminó sin puntos en la derrota de Memphis por 122-118.

El mexicano ingresó cuando restaban 6 minutos y 23 segundos del último cuarto y consiguió una asistencia para un triple de Taylor Hendricks.

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¿Cómo llegan Memphis Grizzlies y Chicago Bulls al partido?

Los Memphis Grizzlies llegarán al encuentro con marca de una victoria y una derrota durante la pretemporada.

El conjunto de Tennessee comenzó su preparación con un triunfo por 132-123 ante Atlanta Hawks, pero posteriormente cayó 122-118 contra Orlando Magic.

Por su parte, los Chicago Bulls debutaron en la pretemporada el 7 de octubre con una victoria de 124-117 sobre Phoenix Suns en el United Center, escenario donde también recibirán a Memphis.

Más allá de los resultados, ambos equipos buscan aprovechar estos encuentros para evaluar sus plantillas y definir las rotaciones que utilizarán durante la campaña regular.

Para los Grizzlies, uno de los aspectos a seguir será la evolución de sus jóvenes jugadores, entre ellos Karim López, seleccionado en el puesto 21 del Draft 2026 de la NBA.

¿Cuándo será el próximo partido de Karim López con Memphis Grizzlies?

Después de enfrentar a los Chicago Bulls, los Memphis Grizzlies tendrán un último compromiso de preparación antes de comenzar la temporada regular.

El equipo recibirá a los Charlotte Hornets el viernes 16 de octubre, en un encuentro programado para las 6:00 p.m., tiempo del centro de México, y las 5:00 p.m., tiempo de Sonora y Baja California.

Posteriormente, Memphis comenzará oficialmente la temporada 2026-27 de la NBA el miércoles 21 de octubre, cuando reciba al Utah Jazz en el FedExForum.

Para Karim López, estos últimos partidos de pretemporada representan la oportunidad de seguir ganando confianza y buscar un lugar dentro de la rotación de Memphis antes de su posible debut en la temporada regular de la NBA.