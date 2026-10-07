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NBA: Karim López recibe minutos en pretemporada de Grizzlies

El hermosillense Karim López volvió a tener actividad con los Grizzlies de Memphis durante la derrota ante Orlando Magic, aunque esta vez terminó sin puntos.

NBA: Karim López recibe minutos en pretemporada de Grizzlies

Karim López luce el uniforme de los Grizlies de Memphis, equipo con el que jugará en la NBA en 2026. (Foto: @karimlopez)

MEMPHIS, TENNESSEE.- El alero hermosillense Karim López volvió a recibir minutos de duela durante la derrota que sufrieron este miércoles los Grizzlies de Memphis por 118-122 ante el Magic de Orlando, en la pretemporada de la NBA.

López, de 19 años y 2.03 metros, debutó apenas el pasado lunes cuando consiguió sus primeros dos puntos de la pretemporada en el triunfo de su equipo en casa de los Halcones de Atlanta.

El juvenil sonorense cumplió con una discreta participación al irse en blanco en el renglón de puntos, aunque asistió a su compañero Taylor Hendricks para que encestara un triple en los minutos finales.

Karim López sigue siendo un misterio hasta para Tuomas Iisalo, entrenador de los Grizzlies: “Todavía es muy difícil decir en qué punto se encuentra”

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Karim López sigue siendo un misterio para Memphis

Karim López fue llamado desde el banquillo cuando restaban 6.23 minutos de juego para que ocupara el lugar de Kris Murray.

Los Grizzlies de Memphis volverán a jugar mañana cuando visiten a los Bulls de Chicago en juego pactado para las 17:00 horas (tiempo de Sonora).

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