Karim López sigue siendo un misterio hasta para Tuomas Iisalo, entrenador de los Grizzlies: “Todavía es muy difícil decir en qué punto se encuentra”

Karim López comienza a ser evaluado por los Grizzlies, mientras Tuomas Iisalo admite que aún es difícil determinar su nivel actual. (Foto: NBA)

El entrenador Tuomas Iisalo reconoció que Memphis todavía tiene mucho por descubrir sobre Karim López, luego de que una lesión prácticamente le impidiera evaluar al sonorense durante la Summer League.

Los Memphis Grizzlies apostaron por Karim López en la primera ronda del Draft 2026 de la NBA, pero varios meses después todavía existe una pregunta dentro de la organización: ¿qué clase de jugador puede llegar a ser el mexicano?

No se trata de falta de confianza en el talento del sonorense. El problema es mucho más simple: Memphis prácticamente no había tenido oportunidad de evaluarlo en situaciones reales de juego debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo que trastocó sus primeros meses en Estados Unidos.

Así lo reconoció el entrenador de los Grizzlies, Tuomas Iisalo, antes del inicio del campamento de entrenamiento.

Muchas cosas respecto a Karim todavía están por determinar de cara al futuro”.

El estratega finlandés explicó que López sufrió la lesión durante los entrenamientos previos al Draft, situación que le hizo perderse el campamento previo a la Summer League y gran parte de la competencia en Las Vegas. Memphis tampoco quiso acelerar su recuperación porque su prioridad era tenerlo saludable para el training camp.

Tuomas Iisalo, coach de los Grizzlies de Memphis. (AP Foto/Brandon Dill) (Brandon Dill/AP)

¿Por qué los Grizzlies todavía no saben hasta dónde puede llegar Karim López?

La lesión dejó a Iisalo y su cuerpo técnico con una muestra extremadamente pequeña para analizar al mexicano.

Después de rehabilitarse, López únicamente pudo participar de manera limitada durante la Summer League, por lo que buena parte de su trabajo posterior fue individual y enfocado en el desarrollo de habilidades.

Fue entonces cuando Iisalo lanzó la frase que retrata el escenario que rodea al novato de 19 años:

Después de eso ha habido entrenamientos individuales y trabajo de habilidades, así que todavía es muy difícil decir en qué punto se encuentra como jugador completamente formado”.

Eso significa que la pretemporada representa prácticamente el primer periodo prolongado en el que Memphis puede observarlo completamente integrado al equipo.

¿Qué fue lo que enamoró a Memphis de Karim López?

La incertidumbre de Iisalo no significa que los Grizzlies desconozcan las cualidades que llevaron al equipo a apostar por él.

Por el contrario, el entrenador señaló que las características que llamaron la atención de Memphis durante sus temporadas anteriores y el proceso previo al Draft continúan ahí.

Iisalo destacó especialmente el físico de López pese a tener apenas 19 años, además de su habilidad para utilizar esa potencia para atacar la pintura.

El entrenador considera que la combinación de habilidad, potencia física y lectura de juego del mexicano puede producir resultados de alto nivel, especialmente porque se trata de un perfil complicado de encontrar en la NBA.

La propia NBA describió antes del Draft a López como un alero largo y habilidoso, capaz de atacar el aro, finalizar mediante el contacto, moverse sin balón y defender distintas posiciones.

Memphis hizo una apuesta importante por Karim López

El interés de los Grizzlies quedó demostrado la noche del Draft 2026.

Karim López fue seleccionado con el pick 21 por los Detroit Pistons, pero sus derechos terminaron inmediatamente en Memphis como parte de una serie de movimientos realizados por los Grizzlies.

Memphis originalmente tenía la selección 16, bajó primero al puesto 17 y posteriormente al 21. Al terminar las operaciones consiguió a López y acumuló además cinco futuras selecciones de segunda ronda.

El movimiento convirtió al nacido en Hermosillo, Sonora, en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA. Antes de llegar a Estados Unidos disputó dos temporadas con los New Zealand Breakers y estableció el récord de puntos para un jugador elegible al Draft dentro del programa NBL Next Stars.

Karim López con los Grizzlies de Memphis. (Foto: Memphis Grizzlies)

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Karim López ya dejó las primeras pistas en la pretemporada

El misterio comenzó a despejarse ligeramente el 5 de octubre, cuando Karim recibió sus primeros minutos de la pretemporada en la victoria de Memphis 132-123 sobre Atlanta.

El sonorense estuvo aproximadamente ocho minutos sobre la duela y terminó con 2 puntos, 1 rebote, 2 robos y 1 bloqueo, una participación corta pero en la que dejó destellos especialmente del lado defensivo.

Todavía es demasiado pronto para saber cuál será su lugar definitivo en la rotación de Iisalo.

Y precisamente ahí se encuentra uno de los mayores atractivos de la pretemporada para el basquetbol mexicano: Memphis ya sabe por qué eligió a Karim López, pero ahora comenzará a descubrir qué tan lejos puede llegar.