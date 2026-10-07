Grizzlies vs Magic: A qué hora y dónde ver HOY a Karim López en la pretemporada de la NBA
Memphis Grizzlies vs Orlando Magic será la segunda oportunidad para ver al sonorense Karim López en esta pretemporada de la NBA, después de anotar sus primeros puntos ante Atlanta. Te decimos a qué hora juega y dónde verlo en México.
El camino de Karim López rumbo a su primera temporada en la NBA continúa este miércoles, cuando los Memphis Grizzlies reciban al Orlando Magic en el segundo partido de preparación del equipo de Tennessee.
El encuentro tendrá un atractivo especial para México y particularmente para Sonora, pues será la siguiente oportunidad para observar al basquetbolista nacido en Hermosillo después de que ya tuvo sus primeros minutos durante la pretemporada.
López ingresó desde la banca durante el triunfo de Memphis por 132-123 sobre los Atlanta Hawks y disputó 7 minutos con 53 segundos, en los que terminó con 2 puntos, 1 rebote, 2 robos y 1 bloqueo.
El mexicano convirtió además su primera canasta de esta pretemporada mediante una penetración y un tiro flotado contra el tablero durante el último cuarto.
Ahora, la atención estará puesta en saber si el entrenador Tuomas Iisalo vuelve a darle minutos frente al Magic y si el sonorense puede comenzar a ganar terreno dentro de la rotación de Memphis.
¿Cuándo es el Grizzlies vs Magic de pretemporada?
El partido entre Orlando Magic y Memphis Grizzlies se disputará este miércoles 7 de octubre de 2026 en el FedExForum, casa de los Grizzlies en Memphis, Tennessee.
La NBA tiene programado el inicio del encuentro para las 8:00 p.m. ET, que corresponde a las 7:00 p.m. en Memphis.
¿A qué hora juega Karim López con los Grizzlies vs Magic?
Estos son los horarios del Grizzlies vs Magic en México:
- Noroeste: 5:00 p.m.
- Sonora: 5:00 p.m.
- Centro de México: 6:00 p.m.
- Sureste: 7:00 p.m.
¿Dónde ver Grizzlies vs Magic en México?
La principal opción para seguir el partido en territorio mexicano será el servicio oficial de streaming de la NBA.
- TV abierta: No disponible
- TV de paga: No disponible
- Streaming: NBA League Pass
- YouTube: No disponible
¿Jugará Karim López contra Orlando Magic?
Aunque formar parte del roster no garantiza minutos durante un partido de pretemporada, Karim López viene de tener participación ante Atlanta, por lo que existe la posibilidad de que vuelva a ser utilizado por Tuomas Iisalo frente al Magic.
El mexicano ingresó durante el último cuarto ante los Hawks y aprovechó sus 7:53 minutos para registrar actividad en ambos costados de la cancha: convirtió uno de sus dos intentos de campo y agregó un rebote, dos robos y un bloqueo.
Su participación adquiere todavía más importancia porque la pretemporada sirve a Memphis para evaluar sus posibles rotaciones antes del comienzo de los partidos oficiales.
¿Cómo le fue a Karim López contra los Hawks?
Karim no necesitó demasiados minutos para dejar estadísticas en prácticamente todas las áreas defensivas.
Así terminó su actuación:
|Estadística
|Karim López vs Hawks
|Minutos
|7:53
|Puntos
|2
|Tiros de campo
|1 de 2
|Rebotes
|1
|Robos
|2
|Bloqueos
|1
El sonorense entró en el último periodo y anotó sus primeros dos puntos con una penetración culminada con un tiro flotado contra el tablero, asistido por Javon Small.
Memphis terminó imponiéndose 132-123, por lo que comenzó su calendario de preparación con victoria.
¿Cuándo volverá a jugar Karim López con los Grizzlies?
Después del compromiso frente a Orlando, los Grizzlies todavía tendrán otros partidos de preparación antes del comienzo de la campaña regular.
El siguiente será el viernes 9 de octubre ante los Chicago Bulls, mientras que Memphis cerrará su pretemporada el 16 de octubre frente a los Charlotte Hornets.
El objetivo de López será seguir acumulando minutos antes del arranque de la temporada regular, en la que buscará convertirse en el primer sonorense en disputar un partido oficial de NBA.