Dodgers vs Bravos: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional 2026

Los Bravos de Atlanta reciben a los Dodgers de Los Ángeles para el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. (Foto: Especial GH)

Dodgers vs Bravos puede definir este miércoles al clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Te decimos a qué hora comienza en México, dónde verlo EN VIVO y qué pasa si gana Los Ángeles o Atlanta.

Los Dodgers de Los Angeles están a una victoria de continuar su camino rumbo al tricampeonato de la Serie Mundial, pero primero deberán terminar el trabajo contra unos Bravos de Atlanta que este miércoles 7 de octubre disputarán un partido de vida o muerte.

El Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional se disputará nuevamente en el Truist Park de Atlanta, después de que los Dodgers ganaran 3-1 el Juego 3 para tomar ventaja de 2-1 en la eliminatoria.

Los actuales bicampeones pueden conseguir su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) con otra victoria, mientras que los Bravos necesitan imponerse para extender la serie hasta un decisivo quinto encuentro en Los Ángeles.

¿A qué hora juega Dodgers vs Bravos el Juego 4?

Estos son los horarios para seguir el encuentro en México:

Noroeste: 3:00 pm

3:00 pm Pacífico: 3:00 pm

3:00 pm Centro de México: 4:00 pm

4:00 pm Sureste: 5:00 pm

¿Dónde ver Dodgers vs Bravos EN VIVO en México?

Los aficionados en México podrán seguir el cuarto enfrentamiento de la Serie Divisional mediante las señales y plataformas que cuentan con los derechos de la Postemporada de MLB 2026. MLB tiene programado el encuentro dentro de la cobertura de FOX.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: FOX+

FOX+ Streaming: FOX One y MLB.TV

¿Cómo va la serie Dodgers vs Bravos?

Los Dodgers lideran 2-1 la Serie Divisional después de tres encuentros.

Juego 1: Dodgers 5-3 Bravos

Dodgers 5-3 Bravos Juego 2: Bravos 3-2 Dodgers

Bravos 3-2 Dodgers Juego 3: Dodgers 3-1 Bravos

Dodgers 3-1 Bravos Juego 4: miércoles 7 de octubre

miércoles 7 de octubre Juego 5: viernes 9 de octubre, en caso de ser necesario

Los Ángeles recuperó el control de la eliminatoria en el tercer encuentro gracias a una dominante actuación de Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó siete entradas de una carrera y ponchó a 10 bateadores.

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¿Quiénes serán los pitchers abridores de Dodgers vs Bravos?

Los Dodgers enviarán a la lomita al derecho Tyler Glasnow, mientras que los Bravos responderán con Tyler Mahle.

Glasnow terminó la temporada regular con marca de 5-2, efectividad de 3.53 y 98 ponches, mientras que Mahle registró récord de 7-10, ERA de 3.99 y 137 chocolates.

Mahle, sin embargo, mejoró considerablemente desde su llegada a Atlanta y registró 1.99 de efectividad en sus últimas nueve aperturas de temporada regular.

¿Qué pasa si Dodgers gana el Juego 4 contra Bravos?

Una victoria de los Dodgers terminaría inmediatamente la Serie Divisional.

Los Ángeles ganaría la eliminatoria 3-1 y avanzaría por tercer año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, manteniendo con vida su intento por conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva.

¿Qué pasa si Bravos gana el Juego 4?

Para Atlanta no existe margen de error: una derrota significa la eliminación.

Si los Bravos ganan, empatarán la serie 2-2 y obligarán a regresar a California para disputar un Juego 5 definitivo el viernes 9 de octubre en el Dodger Stadium.

El escenario está servido: Dodgers tiene la oportunidad de liquidar la serie en Atlanta; Bravos necesita ganar para llevar la batalla de vuelta a Los Ángeles.