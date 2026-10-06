Muere Fred Claire a los 91 años: histórico ejecutivo de Dodgers que vivió la Fernandomanía y construyó el campeonato de 1988

ARCHIVO - El mánager Tommy Lasorda (derecha) y el vicepresidente Fred Claire, de los Dodgers de Los Ángeles, alzan el trofeo de la Serie Mundial tras vencr a los Atléticos de Oakland, el 20 de octubre de 1988. (AP Foto/Bill Beattie)

El histórico ejecutivo de Los Angeles Dodgers murió a los 91 años, justamente el día de su cumpleaños. Durante sus tres décadas en la organización vivió el fenómeno de Fernando Valenzuela y, como gerente general, construyó al equipo campeón de la Serie Mundial de 1988.

LOS ÁNGELES, California.- Fred Claire, histórico ejecutivo de Los Angeles Dodgers y arquitecto del equipo que conquistó la Serie Mundial de 1988, murió el lunes 5 de octubre, justamente el día en que cumplió 91 años.

Los Dodgers confirmaron este martes el fallecimiento de quien dedicó cerca de tres décadas de su vida a la organización, primero desde el departamento de relaciones públicas y posteriormente como gerente general. Claire murió en Pasadena, California, y la franquicia no informó una causa de muerte en su comunicado.

Su historia con los Dodgers también atravesó una época especialmente significativa para México: Claire ya era un importante ejecutivo de la organización cuando Fernando Valenzuela irrumpió en las Grandes Ligas y desató la Fernandomanía en 1981.

Años después, ambos volverían a coincidir desde posiciones todavía más importantes dentro del club, con Claire como gerente general y el lanzador sonorense como una de las grandes figuras de los Dodgers.

¿Quién fue Fred Claire?

Antes de convertirse en uno de los principales ejecutivos de los Dodgers, Fred Claire fue periodista deportivo.

Nacido en Jamestown, Ohio, en 1935, se mudó con su familia a California cuando tenía 15 años y posteriormente obtuvo una licenciatura en periodismo por San Jose State University.

Trabajó como reportero y editor deportivo durante las décadas de 1950 y 1960. Su relación con los Dodgers comenzó en 1969, cuando fue enviado por el Long Beach Press-Telegram a cubrir los entrenamientos de primavera del equipo en Vero Beach, Florida.

Ese mismo año se incorporó al departamento de relaciones públicas de Los Ángeles y comenzó un ascenso que lo llevaría a convertirse en vicepresidente del área en 1975.

Precisamente desde esa posición vivió uno de los mayores fenómenos deportivos y culturales en la historia de la franquicia.

Fred Claire también vivió la Fernandomanía de Fernando Valenzuela

Cuando Fernando Valenzuela explotó con los Dodgers durante la temporada de 1981, Claire llevaba más de una década trabajando dentro de la organización.

El sonorense de Etchohuaquila había debutado en Grandes Ligas en septiembre de 1980, pero fue el 9 de abril de 1981 cuando comenzó oficialmente el fenómeno conocido como Fernandomanía.

Valenzuela recibió inesperadamente la pelota para abrir el Día Inaugural contra los Houston Astros y respondió con una blanqueada de nueve entradas.

Aquello fue apenas el comienzo.

Fernando ganó sus primeras ocho aperturas, registró una efectividad de 0.50 durante ese tramo y terminó la temporada convertido en el primer y hasta ahora único pitcher en ganar el Cy Young y el premio al Novato del Año en una misma campaña. Además, ayudó a los Dodgers a conquistar la Serie Mundial de 1981.

Para entonces, Claire ya era vicepresidente dentro de la organización y presenció desde dentro cómo Valenzuela transformó la relación de los Dodgers con los aficionados mexicanos y latinos de Los Ángeles.

Cuando Claire asumió como gerente general en 1987, Fernando todavía permanecía con el equipo, por lo que ambos coincidieron bajo esos roles entre 1987 y 1990, última temporada del mexicano con los Dodgers.

Fred Claire construyó a los Dodgers campeones de 1988

Claire fue nombrado gerente general en 1987, después de la salida de Al Campanis, y rápidamente comenzó a transformar un equipo que había terminado las temporadas de 1986 y 1987 con marca de 73-89.

Entre sus movimientos más importantes estuvo la adquisición del campocorto Alfredo Griffin, además de reforzar el bullpen con Jay Howell y Jesse Orosco.

Pero la contratación que terminaría marcando aquella temporada fue la de Kirk Gibson.

El jardinero conquistó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y posteriormente protagonizó una de las imágenes más famosas en la historia de las Grandes Ligas al conectar su cuadrangular como bateador emergente frente a Dennis Eckersley en el Juego 1 de la Serie Mundial.

Con Orel Hershiser encabezando la rotación, los Dodgers derrotaron a los poderosos Oakland Athletics en cinco juegos y conquistaron el campeonato de 1988.

La actuación de Claire desde las oficinas fue reconocida con el premio al Ejecutivo del Año de MLB de The Sporting News.

También ayudó a construir la identidad “Dodger Blue”

La influencia de Claire en los Dodgers no se limitó a las contrataciones y cambios de jugadores.

Durante su etapa vinculada con relaciones públicas y mercadotecnia, recibió crédito por ayudar a popularizar la expresión “Dodger Blue” y por impulsar campañas como “Think Blue”, conceptos que terminaron convirtiéndose en parte de la identidad de la franquicia.

Su carrera como gerente general se extendió de 1987 a 1998, atravesando una etapa de enormes cambios para la organización.

Su salida ocurrió después de la venta de los Dodgers a News Corporation y estuvo precedida por el polémico cambio que envió a Mike Piazza y Todd Zeile a los Florida Marlins en 1998, una operación realizada sin que Claire tuviera participación en la decisión.

Fred Claire también libró una batalla contra el cáncer

Después de terminar su carrera como ejecutivo, Claire continuó ligado al beisbol como escritor y analista, además de convertirse en una voz importante en la lucha contra el cáncer.

Fue diagnosticado con un agresivo carcinoma de células escamosas que se extendió hasta su mandíbula y tuvo que someterse a distintos tratamientos y procedimientos de reconstrucción facial.

Claire logró superar aquella enfermedad y posteriormente utilizó su experiencia para impulsar la investigación contra el cáncer.

Junto con su esposa Sheryl, encabezó eventos que consiguieron recaudar alrededor de 500 mil dólares para City of Hope, institución en la que había recibido tratamiento.

Dodgers lamenta la muerte de Fred Claire

Tras conocerse su fallecimiento, Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de los Dodgers, destacó la huella que Claire dejó durante sus tres décadas en la organización.

Kasten recordó que el exgerente general llevó victorias, figuras y el campeonato de 1988 a la franquicia, además de expresar sus condolencias a su familia.

A Claire le sobreviven su esposa Sheryl y sus hijos Jeff, Jennifer y Kim.

Su muerte cierra la historia de una figura singular dentro de los Dodgers: un periodista deportivo que pasó de escribir sobre el equipo a dirigir sus operaciones, vivió desde dentro el nacimiento de la Fernandomanía y terminó construyendo al campeón de la Serie Mundial de 1988.