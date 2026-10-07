Dodgers dan otro paso hacia el tricampeonato: eliminan a Braves y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles mantienen vivo su sueño de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva, luego de derrotar 4-1 a los Braves de Atlanta este miércoles 7 de octubre, en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional 2026, disputado en el Truist Park. (Foto: @Dodgers)

Los Ángeles derrotó 4-1 a Atlanta y ganó la Serie Divisional 3-1, con Andy Pages como protagonista de la ofensiva.

Los Dodgers de Los Ángeles mantienen vivo su sueño de conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva, luego de derrotar 4-1 a los Braves de Atlanta este miércoles 7 de octubre, en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional 2026, disputado en el Truist Park.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Dave Roberts se impuso 3-1 en la serie al mejor de cinco encuentros y consiguió su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) por tercer año consecutivo.

El jardinero cubano Andy Pages resultó determinante al conectar un sencillo productor de dos carreras en la séptima entrada, mientras que Max Muncy aseguró el triunfo con un cuadrangular solitario en el noveno episodio.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE NLCS BOUND! pic.twitter.com/NlAQcXqPbe — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 8, 2026

Andy Pages apareció en el momento decisivo

El encuentro comenzó favorable para los Braves, cuando Michael Harris II anotó la primera carrera en la entrada inicial aprovechando un lanzamiento descontrolado de Tyler Glasnow.

Sin embargo, los Dodgers empataron en el segundo episodio gracias a Shohei Ohtani, quien recibió una base por bolas, se robó la segunda almohadilla y posteriormente anotó aprovechando errores defensivos de Atlanta.

La pizarra permaneció igualada hasta la séptima entrada. Teoscar Hernández inició la ofensiva con un sencillo y, después de dos bases por bolas, Andy Pages encontró las bases llenas.

El cubano respondió con un imparable al jardín que permitió anotar a dos compañeros y colocó el marcador 3-1. Fue el primer hit de los Dodgers con corredores en posición de anotar después de comenzar la serie con 14 oportunidades fallidas.

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Finalmente, Max Muncy conectó su tercer cuadrangular de esta postemporada, en el noveno episodio, para establecer el definitivo 4-1. Con ese batazo llegó a 19 jonrones de por vida en playoffs, ampliando su récord de franquicia.

El pitcheo de Dodgers volvió a responder

Aunque Tyler Glasnow tuvo problemas de control al conceder cinco bases por bolas, consiguió limitar a Atlanta a una carrera y un imparable durante 4 entradas y dos tercios, con cinco ponches.

El bullpen terminó el trabajo. Edgardo Henríquez consiguió la victoria, mientras que Alex Vesia, Tanner Scott y Edwin Díaz contribuyeron a mantener sin anotaciones a los Braves. Díaz logró su segundo salvamento de la Serie Divisional.

El dominio del pitcheo fue fundamental para Los Ángeles, que solamente permitió ocho carreras en los cuatro encuentros.

Un día antes, Yoshinobu Yamamoto había lanzado siete entradas de una carrera y diez ponches en la victoria de 3-1 que dejó a los Dodgers a un triunfo de la clasificación.

¿Contra quién jugarán los Dodgers en la Serie de Campeonato?

Los Dodgers esperan al ganador de la Serie Divisional entre los Brewers de Milwaukee y los Padres de San Diego.

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional comenzará el domingo 11 de octubre y se disputará al mejor de siete encuentros.

Los Ángeles busca convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional que conquista tres Series Mundiales consecutivas, algo que ningún conjunto de Grandes Ligas ha conseguido desde los Yankees de Nueva York de 1998, 1999 y 2000.

Por ahora, el equipo de Dave Roberts ya superó su primer gran obstáculo de octubre: después de perder el segundo juego contra Atlanta, ganó dos encuentros consecutivos en territorio rival y evitó un quinto partido de la eliminatoria.

La clasificación también confirma el dominio reciente de los Dodgers en la Liga Nacional, que disputarán su octava Serie de Campeonato en las últimas 11 temporadas.