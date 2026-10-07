Brewers vs Padres: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional

Padres de San Diego tratará de aprovechar la localía este miércoles para empatar la Serie Divisional ante los Brewers de Milwaukee. (Foto: Especial GH)

Brewers vs Padres disputan el Juego 4 de la Serie Divisional con San Diego nuevamente obligado a ganar. Te decimos a qué hora comienza y dónde verlo EN VIVO en México.

Los Padres de San Diego se negaron a terminar su temporada y tendrán una nueva oportunidad de mantenerse con vida cuando reciban este miércoles 7 de octubre a los Milwaukee Brewers en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

San Diego llegó al Juego 3 abajo 2-0 en la eliminatoria, pero respondió frente a su afición con una victoria 4-3 en Petco Park, resultado que recortó la ventaja de Milwaukee a 2-1 y obligó a disputar un cuarto encuentro.

La serie no ha dado respiro: los primeros tres partidos se han definido por una sola carrera, algo que no ocurría al inicio de una serie de Postemporada desde la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2021.

Ahora la ecuación vuelve a ser sencilla: Brewers está a un triunfo de avanzar, mientras que los Padres necesitan ganar nuevamente para mandar la eliminatoria a un quinto y definitivo partido.

¿A qué hora juega Brewers vs Padres hoy?

El Juego 4 entre Brewers y Padres se disputará este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Petco Park de San Diego.

Estos son los horarios para diferentes regiones de México:

Baja California: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Pacífico: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Centro de México: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Sureste: 9:00 p.m.

Partido: Milwaukee Brewers vs San Diego Padres

Milwaukee Brewers vs San Diego Padres Fecha: Miércoles 7 de octubre de 2026

Miércoles 7 de octubre de 2026 Estadio: Petco Park, San Diego

Petco Park, San Diego Ronda: Serie Divisional de la Liga Nacional, Juego 4

Serie Divisional de la Liga Nacional, Juego 4 Serie: Brewers 2-1 Padres

¿Dónde ver Brewers vs Padres EN VIVO en México?

Las Series Divisionales de la Liga Nacional forman parte de las transmisiones de FOX durante esta Postemporada. En Estados Unidos, MLB confirmó para el Juego 4 las señales de FS1, FOX Deportes y FOX One, mientras que en México la serie está dentro de los derechos de transmisión de FOX.

TV abierta: Por confirmar

Por confirmar TV de paga: FOX Sports / FOX Sports Premium

FOX Sports / FOX Sports Premium Streaming: FOX One

¿Cómo va la serie entre Brewers y Padres?

Los Brewers mantienen ventaja de 2-1 en la Serie Divisional.

Milwaukee ganó los primeros dos encuentros por 3-2 y 4-3, respectivamente, pero San Diego evitó la barrida al imponerse también 4-3 en el Juego 3.

Los Padres tomaron ventaja con carreras producidas por Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, mientras que Jake Cronenworth conectó un cuadrangular que rompió el empate en la quinta entrada.

Milwaukee amenazó hasta el final, pero Michael King, apenas dos días después de haber abierto el Juego 2, trabajó las últimas dos entradas para conseguir el salvamento y mantener con vida a San Diego.

¿Qué pasa si Padres pierde contra Brewers?

Para los Padres no existe margen de error.

Si Milwaukee gana el Juego 4, los Brewers conseguirán su tercera victoria de la serie, eliminarán a San Diego y avanzarán a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Si los Padres vuelven a ganar en casa, empatarán la eliminatoria 2-2 y obligarán a disputar un Juego 5 definitivo.

Al tratarse de una Serie Divisional al mejor de cinco encuentros, el primer equipo que alcanza tres victorias consigue el boleto a la siguiente ronda.

¿Quiénes serán los pitchers abridores de Brewers vs Padres?

Hasta las primeras horas de este miércoles, Brewers y Padres no habían anunciado oficialmente a sus abridores para el Juego 4.

Una de las principales posibilidades para Milwaukee es el zurdo Robert Gasser, mientras que Walker Buehler aparece como opción para San Diego. Sin embargo, ambos clubes podrían apoyarse temprano en sus bullpens debido a la importancia del encuentro.

MLB ya había contemplado a Buehler como una posibilidad para un eventual Juego 4, después de que San Diego utilizara a Robbie Ray, Michael King y Nick Pivetta en los primeros tres encuentros de la serie.

¿Cuándo sería el Juego 5 entre Padres y Brewers?

Si San Diego gana el Juego 4, la Serie Divisional regresará a Milwaukee para un quinto y definitivo encuentro.

El Juego 5 está programado para el viernes 9 de octubre en el American Family Field, casa de los Brewers.

Milwaukee tiene dos oportunidades para conseguir el triunfo que lo mande a la siguiente ronda; los Padres, en cambio, deberán volver a sobrevivir en casa antes de pensar en completar la remontada.