¿Por qué varios jugadores de la Selección abandonaron la concentración antes del juego México vs Chile?

Jugadores de la Selección Mexicana tras la derrota ante Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona. (Foto: Julián Ortega)

La Selección Mexicana llegará disminuida al México vs Chile: Gilberto Mora, Hirving “Chucky” Lozano, Luis Romo y Mateo Chávez dejaron la concentración por diferentes motivos antes del último partido de esta Fecha FIFA.

La Selección Mexicana cerrará este martes su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez con varias ausencias, luego de que cuatro futbolistas abandonaran la concentración antes del partido contra Chile en Los Ángeles.

Aunque las salidas se produjeron en cuestión de días, no todas fueron consecuencia de lesiones. Hirving “Chucky” Lozano, Gilberto Mora y Luis Romo presentaron diferentes problemas físicos, mientras que Mateo Chávez quedó imposibilitado para jugar debido a una suspensión.

¿Por qué Mateo Chávez dejó la concentración de la Selección Mexicana?

El caso de Mateo Chávez es el único de los cuatro que no está relacionado con una lesión.

El lateral del AZ Alkmaar fue expulsado durante la derrota 3-0 de México ante Estados Unidos después de recibir una tarjeta roja, por lo que quedó suspendido para el siguiente encuentro.

Adrián Ugarriza de Perú intenta tapar un pase del mexicano, Mateo Chávez. (Foto: @miseleccion)

Al no poder participar contra Chile, la Selección Mexicana decidió liberarlo para que regresara a Países Bajos y se reincorporara con el AZ Alkmaar antes de la reanudación de la Eredivisie.

¿Qué lesión tiene Gilberto Mora?

La situación de Gilberto Mora fue diferente. La joven figura de Xolos de Tijuana continuó presentando molestias físicas durante la concentración, motivo por el cual el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo.

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Mora incluso fue descartado del partido contra Estados Unidos, pese a que inicialmente Rafael Márquez había señalado que su evolución era favorable y podía ser considerado.

Antes del encuentro contra Chile, Márquez explicó que las molestias no aparecieron durante esta Fecha FIFA, sino que el jugador las arrastra desde semanas atrás.

El entrenador recordó que Mora ha atravesado distintos problemas físicos, incluidos molestias en el tobillo, la zona lumbar y una pubalgia, y aseguró que la prioridad es evitar nuevas recaídas en un futbolista que todavía se encuentra en pleno desarrollo.

Lo más importante hoy en día es cuidar a Gil”, explicó Márquez.

Por esa razón, Mora regresó a Tijuana para que Xolos se haga cargo de su recuperación.

¿Qué le pasó a Hirving “Chucky” Lozano?

Hirving “Chucky” Lozano ni siquiera pudo llegar al partido contra Estados Unidos.

Durante el entrenamiento previo al encuentro, el atacante sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos y posteriormente fue sometido a una resonancia magnética.

Los estudios confirmaron una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo, por lo que quedó descartado tanto para enfrentar a Estados Unidos como para cerrar la Fecha FIFA contra Chile.

Lozano abandonó posteriormente la concentración para regresar con LA Galaxy y continuar ahí su proceso de recuperación.

¿Por qué Luis Romo tampoco jugará contra Chile?

La última baja confirmada fue la de Luis Romo, quien presentó problemas físicos después del partido contra Estados Unidos.

Luego de realizarle estudios médicos, la Selección Mexicana informó que el futbolista de Chivas sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Por ese motivo, Romo abandonó la concentración y regresó con el Guadalajara, donde continuará su recuperación.

Luis Romo baja del autobús de la Selección Mexicana. EFE/ Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

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¿Cuántas bajas tiene México para enfrentar a Chile?

De esta manera, Rafael Márquez perdió a cuatro jugadores que originalmente formaban parte de la concentración para el cierre de esta Fecha FIFA:

Hirving “Chucky” Lozano: lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo.

lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo. Gilberto Mora: molestias físicas que arrastra desde semanas atrás.

molestias físicas que arrastra desde semanas atrás. Luis Romo: lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.

lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Mateo Chávez: suspensión tras ser expulsado contra Estados Unidos.

Así, la Selección Mexicana tendrá que modificar nuevamente su plantel para enfrentar a Chile, en el cuarto partido de Rafael Márquez como director técnico del Tri y en el que buscará conseguir su primera victoria desde que tomó el cargo.