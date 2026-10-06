México vs Chile: A qué hora y dónde ver EN VIVO hoy el partido amistoso

México juega hoy contra Chile en el os Angeles Memorial Coliseum, en lo que será la última oportunidad de Rafael Márquez de conseguir un triunfo en esta ventana FIFA de cuatro juegos. (Foto: Especial GH)

México vs Chile cierra la Fecha FIFA este martes 6 de octubre; te decimos a qué hora juega el Tri, dónde verlo en vivo por TV y streaming en México, y cómo seguir el minuto a minuto en ELIMPARCIAL.COM.

La Selección Mexicana tendrá una última oportunidad en esta Ventana FIFA para conseguir su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez cuando enfrente a Chile este martes 6 de octubre de 2026 en el Los Angeles Memorial Coliseum, en California.

El México vs Chile será el cuarto compromiso de la nueva etapa del Tri y está programado oficialmente para comenzar a las 8:30 PM, tiempo del centro de México.

México llega presionado después de comenzar el proceso de Márquez con dos empates y una derrota, mientras que Chile tampoco ha conseguido ganar durante esta gira por Norteamérica.

¿A qué hora juega México vs Chile hoy?

El partido México vs Chile comenzará este martes 6 de octubre a las 8:30 PM, tiempo del centro de México.

Estos son los horarios para las distintas zonas del país:

Noroeste: 7:30 PM

7:30 PM Pacífico: 7:30 PM

7:30 PM Centro de México: 8:30 PM

8:30 PM Sureste: 9:30 PM

¿Dónde ver México vs Chile EN VIVO en México?

Los aficionados tendrán varias alternativas para ver el encuentro de la Selección Mexicana contra Chile, incluyendo televisión abierta y plataformas digitales.

TV abierta

Canal 5

Azteca 7

TV de paga

TUDN

Streaming

ViX Premium

Prime Video

YouTube

Claro Sports Premium, mediante la membresía del canal.

El partido será transmitido gratuitamente por Azteca 7, cuya cobertura comenzará desde las 8:00 PM, mientras que Televisa tendrá el encuentro por Canal 5. Prime Video también tiene programado el México vs Chile dentro de su oferta deportiva.

En el caso de Claro Sports, la transmisión completa estará disponible mediante Claro Sports Premium en YouTube, servicio que requiere una membresía al canal.

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¿México vs Chile se podrá ver GRATIS por TV abierta?

Sí. El encuentro estará disponible gratuitamente en México a través de Azteca 7 y Canal 5.

TV Azteca confirmó que su cobertura del encuentro comenzará desde las 8:00 PM, media hora antes del horario oficial marcado para el inicio del partido.

¿Dónde seguir el México vs Chile minuto a minuto?

Además de las transmisiones por televisión y plataformas digitales, podrás seguir el México vs Chile EN VIVO en ELIMPARCIAL.COM, donde tendremos el minuto a minuto con las acciones más importantes del encuentro.

Respaldo al 'Tala' y la importancia de convocar jóvenes. 🎙️



Llegaron las #VocesTricolor, luego de la conferencia de prensa de nuestro querido Rafa Márquez previo al duelo ante Chile. 🇲🇽🆚🇨🇱@ScribeMexico 📝 https://t.co/PrJrCbdUNL 📰



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¿Dónde se juega el México vs Chile?

El encuentro se disputará en el Los Angeles Memorial Coliseum, en Los Ángeles, California, escenario en el que México cerrará su primera gira de partidos bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

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¿Cómo llega México al partido contra Chile?

La etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana todavía busca su primera victoria.

El Tri comenzó con un empate 1-1 ante Colombia, posteriormente volvió a igualar 1-1 frente a Perú y en su tercer encuentro sufrió una derrota 3-0 contra Estados Unidos.

México ha marcado solamente dos goles en sus primeros tres partidos con Márquez y ahora intentará cerrar la Fecha FIFA con una actuación que permita cambiar las sensaciones dejadas por la goleada ante Estados Unidos.

Chile tampoco llega con buenos resultados. La selección sudamericana perdió 1-0 frente a Canadá y posteriormente cayó 4-2 contra Estados Unidos, por lo que ambas selecciones buscarán despedirse de esta ventana internacional con su primera victoria.