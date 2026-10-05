México vs Chile en Los Ángeles: ¿cuánto cuestan los boletos y dónde estacionarse?

La Selección Mexicana enfrentará a Chile este martes en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Foto: Cortesía

La Selección Mexicana cerrará su Fecha FIFA de cuatro partidos este martes en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde también se realizará un homenaje a Guillermo Ochoa.

Tijuana BC.- La selección mexicana cerrará su primera gira de amistosos de la era de Rafael Márquez como técnico con un partido ante Chile este martes en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

El encuentro también servirá para realizar un homenaje a la carrera del portero Guillermo Ochoa, por lo que se espera la presencia de una importante cantidad de aficionados mexicanos de ambos lados de la frontera.

Los organizadores informaron que ya se han vendido más de 50 mil entradas para el partido, de una capacidad de 70 mil espectadores que tiene el histórico recinto, inaugurado en 1923.

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¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Chile?

En Ticketmaster, sitio oficial de venta, los precios comienzan en 72 dólares, mientras que el boleto de mayor precio enlistado alcanza los 440 dólares.

En las primeras secciones del estadio, el costo promedio de los boletos todavía supera los 150 dólares, aunque existen opciones de menor precio en otras zonas del recinto.

En plataformas de reventa oficial o mercado secundario, como SeatGeek, los precios comienzan alrededor de 80 dólares y pueden llegar hasta los 273 dólares.

¿Dónde estacionarse para el partido de México?

Otro de los puntos que deben considerar los aficionados que acudirán en automóvil es el estacionamiento alrededor del Memorial Coliseum.

El sitio oficial señalado para reservar espacios es JustPark, que mantiene un convenio con el Coliseum y con el estadio BMO, ubicado en el mismo complejo.

Las opciones oficiales de estacionamiento tienen precios de alrededor de 50 dólares en espacios ubicados a más de una milla del estadio, lo que representa aproximadamente una caminata de 20 minutos.

También existen alternativas en los alrededores, particularmente en terrenos cercanos a la Universidad del Sur de California (USC).

¿Cuánto cuesta estacionarse cerca del Memorial Coliseum?

Otra alternativa utilizada para eventos masivos en Estados Unidos es SpotHero, una aplicación que permite consultar diferentes espacios de estacionamiento alrededor de un punto determinado.

Las opciones pueden incluir estacionamientos que operan durante el horario del evento, así como espacios habilitados temporalmente en plazas comerciales u otros puntos cercanos.

Para el partido entre México y Chile, los precios de estacionamiento varían considerablemente según la ubicación. Hay opciones que alcanzan los 160 dólares, mientras que otras pueden encontrarse por menos de 10 dólares en zonas más alejadas y cercanas a Downtown Los Ángeles.

Con más de 50 mil boletos vendidos, los aficionados que planeen acudir deberán considerar tanto el costo de la entrada como el estacionamiento y la distancia que tendrán que recorrer hasta el estadio.