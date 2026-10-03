Afición mexicana pinta de verde Glendale, pero termina decepcionada por la goleada ante Estados Unidos

Aficionados mexicanos observan la goleada de 3-0 que sufrió el Tri ante Estados Unidos en Glendale, Arizona. (Foto: Julián Ortega)

Miles de seguidores del Tri abarrotaron el State Farm Stadium con la ilusión de celebrar el primer triunfo de Rafael Márquez, pero la fiesta terminó entre errores, frustración y el regreso del grito prohibido.

GLENDALE, ARIZONA.- Aunque sus predicciones no pudieron cumplirse anoche en el State Farm Stadium, decenas de miles de seguidores de la Selección Mexicana abarrotaron el estadio de Glendale, Arizona, con la ilusión de presenciar la primera victoria con Rafael Márquez como director técnico del equipo nacional.

Con camisetas de “El Tri” y muchos con vestimentas alusivas a la cultura mexicana, como era de esperarse en un estado fronterizo, el aforó presentó una gran mayoría de aficionados tricolores en comparación con los locales.

(Foto: Julián Ortega)

El ambiente había sido de fiesta incluso hasta después de que cayó el gol de Julian Hall, a sabiendas de que su selección había sabido venir de atrás en los encuentros que disputó ante Colombia y Perú.

Sin embargo esta vez no fue así, y tras un segundo error del portero Raúl “Tala” Rangel, que derivó en otro gol estadounidense, el famoso grito prohibido empezó a aparecer en las tribunas del inmueble que alberga los juegos de los Cardenales de Arizona en la NFL.

Los seguidores mexicanos también extrañaron la presencia de Gilberto Mora sobre el campo, pero sustituyeron ese anhelo cuando Armando “La Hormiga” González fue ingresado al terreno en lugar de Santiago Giménez.

(Foto: Julián Ortega)

Tras quedarse fuera del Mundial de Norteamérica 2026, los residentes de Arizona tuvieron un premio de consolación al poder ver el Clásico de la Concacaf en su propio inmueble, aunque la mayoría seguramente no se quedará con un buen recuerdo de esa noche.