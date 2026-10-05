Liga Mexicana del Pacífico 2026-27: calendario, nuevas reglas, equipos, boletos y dónde ver los juegos

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se prepara para una temporada 2026-27 cargada de novedades dentro y fuera de los estadios, con cambios de reglas, nuevos managers, movimientos importantes entre equipos y hasta el regreso de una franquicia a su ciudad. (Foto: Especial GH)

La Liga Mexicana del Pacífico está por comenzar y llega con importantes novedades. Te decimos cuándo inicia, cuáles son las nuevas reglas, quiénes son los managers, dónde comprar boletos, cómo ver los juegos y todo lo que debes saber de la LMP 2026-27.

La pelota invernal está de regreso. La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) se prepara para una temporada 2026-27 cargada de novedades dentro y fuera de los estadios, con cambios de reglas, nuevos managers, movimientos importantes entre equipos y hasta el regreso de una franquicia a su ciudad.

La nueva campaña tendrá además un destino especial: Hermosillo, donde el campeón mexicano representará a la LMP en la Serie del Caribe 2027, que se disputará en febrero en el Estadio Fernando Valenzuela.

Antes habrá que recorrer una temporada regular de 68 juegos por equipo, dividida en dos vueltas, y unos playoffs en los que ocho organizaciones buscarán destronar a unos Charros de Jalisco que llegan como bicampeones de la liga y actuales monarcas de la Serie del Caribe.

Estas son las fechas, cambios, equipos, protagonistas y datos que necesita conocer el aficionado antes de que se cante el primer “playball”.

¿Cuándo inicia la temporada 2026-27 de la LMP?

La temporada comenzará oficialmente el martes 13 de octubre de 2026, cuando Charros de Jalisco reciba a Jaguares de Nayarit en el Estadio Panamericano de Zapopan.

Será el único encuentro de esa jornada. El miércoles 14 de octubre entrarán en acción los demás equipos con los primeros enfrentamientos inaugurales.

La primera vuelta terminará el domingo 22 de noviembre, mientras que la segunda comenzará el 24 de noviembre y concluirá el 30 de diciembre, cuando quedarán definidos los ocho clasificados a la postemporada.

Fecha Evento 13 de octubre Inicio de temporada: Jaguares vs Charros 14-15 de octubre Juegos inaugurales del resto de las plazas 22 de noviembre Final de la primera vuelta 24 de noviembre Inicio de la segunda vuelta 30 de diciembre Final de la temporada regular Enero de 2027 Playoffs y Serie Final 1 al 7 de febrero Serie del Caribe Hermosillo 2027

¿Qué equipos jugarán la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico?

La LMP vuelve a contar con 10 organizaciones distribuidas entre Sonora, Sinaloa, Baja California, Jalisco y Nayarit.

Equipo Ciudad Estadio Naranjeros de Hermosillo Hermosillo, Sonora Estadio Fernando Valenzuela Mayos de Navojoa Navojoa, Sonora Manuel “Ciclón” Echeverría Yaquis de Obregón Ciudad Obregón, Sonora Estadio Yaquis Cañeros de Los Mochis Los Mochis, Sinaloa Chevron Park Algodoneros de Guasave Guasave, Sinaloa Kuroda Park Tomateros de Culiacán Culiacán, Sinaloa Estadio Tomateros Venados de Mazatlán Mazatlán, Sinaloa Teodoro Mariscal Águilas de Mexicali Mexicali, Baja California El Nido de los Águilas Charros de Jalisco Zapopan, Jalisco Estadio Panamericano Jaguares de Nayarit Tepic, Nayarit Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta

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Mayos regresa a Navojoa después del fallido proyecto de Tucson

Una de las historias más importantes de la temporada ocurre antes del primer lanzamiento.

Los Mayos están de regreso en Navojoa después de que la franquicia intentó establecerse durante la campaña 2025-26 como Tucson Baseball Team, en Arizona.

El proyecto estadounidense no pudo desarrollarse como había sido planeado. Antes del inicio de aquella temporada, la Liga informó que los juegos en el Kino Veterans Memorial Stadium serían pospuestos debido a procesos pendientes con autoridades estadounidenses.

La franquicia continuó compitiendo como local administrativo, pero disputando esos encuentros en los estadios de los equipos que originalmente debían visitar Tucson.

Finalmente, en abril de 2026 se hizo oficial el retorno de los Mayos de Navojoa al Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.

¿Estará listo el nuevo estadio de los Mayos de Navojoa?

El regreso de la Tribu viene acompañado por una profunda renovación del Manuel “Ciclón” Echeverría, escenario que vuelve a recibir beisbol de la LMP.

El proyecto contempla trabajos en iluminación, nuevas pantallas, sistema profesional de sonido, sustitución de butacas, modernización de áreas comunes, reforzamiento estructural, renovación de la techumbre y una nueva fachada.

El Gobierno de Sonora anunció una inversión de 150 millones de pesos para la rehabilitación del inmueble.

El tema ha cobrado todavía mayor relevancia porque la obra llega a su recta final prácticamente encima del comienzo de la temporada.

Y no habrá demasiado margen: Mayos recibirá a Yaquis de Obregón el 14 de octubre, en el encuentro que marcará oficialmente el regreso de Navojoa al circuito.

¿Cuáles son las nuevas reglas de la LMP para 2026-27?

La Liga Mexicana del Pacífico estrenará varios cambios importantes para la temporada 2026-27, principalmente enfocados en acelerar los partidos, reducir los tiempos muertos y apoyarse más en la tecnología.

Estas son las principales modificaciones que deberá conocer el aficionado:

Reloj de pitcheo: los lanzadores tendrán 15 segundos para realizar su lanzamiento cuando no haya corredores en base y 20 segundos cuando haya hombres en circulación.

los lanzadores tendrán para realizar su lanzamiento cuando no haya corredores en base y cuando haya hombres en circulación. 30 segundos entre bateadores: habrá una cuenta regresiva para evitar pausas prolongadas entre una aparición y la siguiente.

habrá una cuenta regresiva para evitar pausas prolongadas entre una aparición y la siguiente. Límite de desconexiones: los pitchers tendrán restricciones para abandonar la placa o realizar reviradas durante una misma aparición al plato.

los pitchers tendrán restricciones para abandonar la placa o realizar reviradas durante una misma aparición al plato. Restricciones al shift defensivo: deberán mantenerse dos jugadores del cuadro a cada lado de la segunda base .

deberán mantenerse . Menos visitas al montículo: los equipos tendrán un número limitado de reuniones con sus lanzadores durante el juego.

los equipos tendrán un número limitado de reuniones con sus lanzadores durante el juego. Regla de tres bateadores: un pitcher deberá enfrentar a un mínimo de tres bateadores , salvo que consiga terminar la entrada antes.

un pitcher deberá enfrentar a , salvo que consiga terminar la entrada antes. Retos de bolas y strikes: cada equipo comenzará con dos desafíos para revisar marcaciones del umpire de home.

cada equipo comenzará con para revisar marcaciones del umpire de home. ¿Quién puede pedir el reto?: únicamente podrán hacerlo el bateador, receptor o pitcher , inmediatamente después de la marcación.

únicamente podrán hacerlo el , inmediatamente después de la marcación. Los retos acertados se conservan: si la revisión cambia la decisión del umpire, el equipo no perderá su desafío; si falla, se descontará uno.

Con estas modificaciones, la LMP busca que los encuentros tengan un ritmo más dinámico y reducir las interrupciones, además de incorporar tecnología para revisar una de las decisiones más frecuentes del juego: la zona de strike

¿Cómo se jugará la temporada 2026-27 de la LMP?

Cada equipo tendrá 68 encuentros de temporada regular, repartidos en las tradicionales dos vueltas.

El desempeño de cada organización en ambas mitades entrega los puntos que posteriormente son acumulados para determinar a los clasificados.

Al finalizar el rol regular el 30 de diciembre, los ocho equipos con mayor cantidad de puntos acumulados avanzarán a los playoffs.

Las eliminatorias se disputarán en series a ganar cuatro de un máximo de siete partidos, bajo formato 2-3-2. Los clubes ubicados del primero al cuarto lugar comenzarán la primera ronda jugando como locales.

De ahí continuará el camino hasta la Serie Final, cuyo ganador no solamente levantará el campeonato de la LMP, sino que obtendrá el boleto para representar a México en Hermosillo.

¿Quiénes son los managers de los 10 equipos?

Habrá varias caras nuevas en los dugouts. Una de las más llamativas será la del dominicano Miguel Tejada, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2002, quien dirigirá a Mayos durante su regreso a Navojoa.

También José “Cheo” Moreno, campeón con Cañeros en 2022-23, toma las riendas de Naranjeros.

Equipo Manager 2026-27 Naranjeros de Hermosillo José “Cheo” Moreno Mayos de Navojoa Miguel Tejada Yaquis de Obregón José Mosquera Cañeros de Los Mochis Chris Coste Algodoneros de Guasave Óscar Robles Tomateros de Culiacán Lorenzo Bundy Venados de Mazatlán Chris Roberson Águilas de Mexicali Roberto “Chapo” Vizcarra Charros de Jalisco Benjamín Gil Jaguares de Nayarit Luis Carlos Rivera

Entre los movimientos más interesantes están Moreno, quien llega a Hermosillo después de haber sido campeón con Los Mochis; José Mosquera, campeón de Serie del Caribe con Colombia; y Tejada, quien dirigirá por primera vez en el circuito mexicano.

Mientras tanto, Benjamín Gil continuará al frente del bicampeón Charros; Luis Carlos Rivera, Manager del Año de la campaña anterior, permanece con Jaguares; y Roberto Vizcarra fue ratificado por Mexicali.

Charros de Jalisco va por un tricampeonato

Todos arrancarán persiguiendo al mismo equipo.

Charros de Jalisco conquistó las temporadas 2024-25 y 2025-26 de manera consecutiva y ahora intentará convertirse en tricampeón.

Jalisco barrió a Tomateros de Culiacán en la última Serie Final y llegó a cuatro campeonatos en su historia dentro de la LMP: 2018-19, 2021-22, 2024-25 y 2025-26.

Pero la fiesta no terminó ahí.

Días después, Charros también conquistó la Serie del Caribe Jalisco 2026, el primer campeonato caribeño de la organización y el décimo para México.

El objetivo para esta campaña es conseguir la quinta corona de su historia y la tercera consecutiva.

¿Cuáles fueron los cambios más importantes de la temporada muerta?

Uno de los movimientos que mayor ruido generó ocurrió entre Naranjeros y Yaquis.

Después de disputar sus primeras 12 temporadas de LMP con Hermosillo, José Cardona pasó definitivamente a Ciudad Obregón. A cambio, Naranjeros recibió al veterano bateador Víctor “La Chule” Mendoza y al utility Miguel Guzmán.

Mexicali también movió fuerte sus piezas. Los Águilas adquirieron a Esteban “Pony” Quiroz, quien llega después de batear .313 durante el verano con Bravos de León, y posteriormente sumaron a Roberto Ramos en un cambio que envió al lanzador José Isidro Márquez a Guasave.

Navojoa, además de contratar a Miguel Tejada, reforzó su rotación con un viejo conocido de la liga: Elian Leyva, dos veces ganador del premio al Pitcher del Año y ganador de la Triple Corona de pitcheo en 2018-19.

¿Qué contrataciones hay que seguir en la LMP?

La lista de extranjeros todavía puede sufrir modificaciones antes y durante el torneo, pero algunos nombres sobresalen.

Naranjeros recuperará a Matt Foster, quien viene de ser elegido Relevista del Año tras registrar 14 salvamentos y efectividad de 1.16 durante la campaña anterior.

También incorporó al abridor estadounidense Zac Grotz, quien terminó el verano de 2026 con marca de 9-3 y efectividad de 3.12 con Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol.

Charros, por su parte, mantendrá buena parte del núcleo que viene de ganar la Liga y la Serie del Caribe. Entre ellos aparece Michael Wielansky, quien bateó .538 en el Clásico Caribeño de 2026 y fue una de las figuras del campeonato mexicano.

En Navojoa también estará Carlos de la Cruz, jardinero de 2.03 metros que perteneció a las organizaciones de Phillies y Nationals y que llegó a conectar 28 cuadrangulares durante su participación de 2026 en la Atlantic League.

¿Dónde comprar boletos para los juegos de la LMP?

La venta de entradas no es administrada desde una sola plataforma para toda la Liga, por lo que cada organización maneja sus propios canales.

Antes de comprar, es recomendable ingresar desde el sitio o las redes oficiales de cada club, especialmente porque la disponibilidad y los precios cambian dependiendo de la serie.

Equipo Dónde consultar/comprar Naranjeros Boletomóvil y tiendas oficiales de Naranjeros Mayos Canales oficiales del club y taquillas del Manuel “Ciclón” Echeverría Yaquis Plataforma oficial de boletos de Yaquis y taquillas del Estadio Yaquis Cañeros Oficinas del Chevron Park y canales oficiales Algodoneros Sitio oficial de Algodoneros y Boletomóvil Tomateros Sitio oficial de Tomateros, opción “Comprar boletos” Venados Boletomóvil y canales oficiales de Venados Águilas Portal y taquillas oficiales de Águilas Charros Boletomóvil y canales oficiales de Charros Jaguares Sitio oficial de Jaguares y canales del club

En Hermosillo, los abonados de Naranjeros se han comercializado mediante Boletomóvil y en las tiendas oficiales de la organización.

Cada club puede liberar además boletos individuales conforme se aproximen sus respectivas series, por lo que resulta conveniente revisar los canales oficiales antes de acudir al estadio.

¿Dónde ver los juegos de la LMP 2026-27 por TV y streaming?

Los aficionados podrán seguir todos los juegos de la temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico tanto por televisión de paga como a través de internet.

La transmisión por TV de paga estará disponible a través de Megacable, que llevará los encuentros de la LMP durante la campaña.

Para quienes prefieran seguir los partidos por internet, también habrá transmisión a través de YouTube, aunque no será de acceso gratuito. Los aficionados deberán convertirse en miembros de pago para acceder a las transmisiones.

Las opciones para seguir los juegos quedan de la siguiente manera:

TV de paga: Megacable .

. YouTube: Canal Oficial de la LMP (requiere pago de membresía)

La alternativa de YouTube permitirá seguir los encuentros desde computadoras, teléfonos celulares, tablets y televisores inteligentes compatibles con la plataforma, siempre que el usuario tenga activa la membresía correspondiente.

Así, los aficionados tendrán dos vías principales durante toda la campaña: Megacable para televisión de paga y YouTube para quienes quieran seguir la LMP por internet mediante membresía.

¿Cuál es el equipo más ganador de la LMP?

Si de historia se trata, nadie ha ganado más campeonatos en el circuito que Naranjeros de Hermosillo.

El conjunto sonorense suma 17 títulos, seguido por Tomateros de Culiacán, que cuenta con 13.

Este es el palmarés de los actuales equipos de la Liga:

Equipo Títulos LMP Último campeonato Series del Caribe Naranjeros de Hermosillo 17 2023-24 2 Tomateros de Culiacán 13 2020-21 2 Venados de Mazatlán 9 2015-16 2 Yaquis de Obregón 7 2012-13 2 Águilas de Mexicali 4 2016-17 1 Cañeros de Los Mochis 4 2022-23 0 Charros de Jalisco 4 2025-26 1 Mayos de Navojoa 2 1999-2000 0 Algodoneros de Guasave 1 1971-72 0 Jaguares de Nayarit 0 Sin título 0

En el caso de Jaguares, la franquicia nayarita apenas disputó en 2025-26 su primera temporada bajo esta identidad, por lo que afrontará su segundo torneo buscando estrenar su palmarés.

¿Qué equipos mexicanos han ganado la Serie del Caribe?

México llega a la temporada con 10 campeonatos de Serie del Caribe, el más reciente conseguido por Charros de Jalisco en 2026.

Los clubes de la actual LMP que han logrado conquistar el torneo son:

Naranjeros de Hermosillo: 1976 y 2014.

1976 y 2014. Tomateros de Culiacán: 1996 y 2002.

1996 y 2002. Yaquis de Obregón: 2011 y 2013.

2011 y 2013. Venados de Mazatlán: 2005 y 2016.

2005 y 2016. Águilas de Mexicali: 1986.

1986. Charros de Jalisco: 2026.

Naranjeros fue además el equipo que consiguió en 1976 el primer campeonato de Serie del Caribe para México.

¿Cuándo será la Serie del Caribe Hermosillo 2027?

Toda la temporada tendrá un destino final: Hermosillo.

La capital sonorense albergará la 69 edición de la Serie del Caribe, programada del 1 al 7 de febrero de 2027 en el Estadio Fernando Valenzuela.

Será una edición particularmente histórica porque Hermosillo recibirá el torneo por séptima ocasión, más que cualquier otra ciudad mexicana.

Anteriormente fue sede en 1974, 1982, 1987, 1992, 1997 y 2013.

El formato presentado contempla la presencia de los campeones de México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, además de un país invitado.

La fase clasificatoria está proyectada hasta el 5 de febrero, las semifinales para el 6 de febrero y tanto el juego por el tercer lugar como la gran final para el 7 de febrero.

El Estadio Fernando Valenzuela también se encuentra en proceso de adecuaciones con miras al torneo.

¿Ya están a la venta los boletos para la Serie del Caribe 2027?

Sí. La primera etapa de venta comenzó con prioridad para los abonados de Naranjeros de Hermosillo, quienes pueden conservar su localidad para el torneo.

Los carnets contemplan acceso a las siete jornadas de actividad y los precios varían dependiendo de la zona del Estadio Fernando Valenzuela.

La Serie del Caribe Hermosillo 2027 se convertirá así en la meta que perseguirán los 10 equipos de la LMP desde octubre.

Antes habrá 68 partidos por equipo, dos vueltas, playoffs y una Serie Final.

Y con un campeón defensor buscando el tricampeonato, Mayos de vuelta en Navojoa, nuevas reglas para acelerar los encuentros, movimientos importantes entre organizaciones y una Serie del Caribe en Hermosillo, la temporada 2026-27 llega con suficientes historias como para comenzar a jugarse mucho antes del primer lanzamiento.