Irlanda pide a la UEFA evitar futuros partidos contra Israel

La selección de Irlanda pidió a la UEFA evitar futuros enfrentamientos contra Israel tras la tensión registrada en sus últimos partidos. Foto: Reuters

La petición surge tras dos encuentros de la Liga de Naciones marcados por tensión, cambios de sede y llamados en Irlanda a boicotear los partidos contra Israel.

La selección de Irlanda pidió a la UEFA que evite futuros enfrentamientos contra Israel en las próximas competiciones, después de la tensión registrada durante los dos partidos que ambos equipos disputaron en la Liga de Naciones.

El seleccionador irlandés, Heimir Hallgrímsson, consideró que el organismo europeo debe intervenir para evitar que ambas selecciones vuelvan a coincidir.

Irlanda e Israel se enfrentaron en dos ocasiones. El primer partido terminó con una victoria de Irlanda por 3-0 en Debrecen, Hungría, donde Israel disputó su encuentro como local.

Una semana después, ambas selecciones empataron 1-1 en Bačka Topola, Serbia, en un partido en el que Irlanda fue considerada local administrativa.

“No le desearía a ninguna selección pasar por lo que vivimos estas dos semanas; la UEFA debería intervenir y tomar medidas al respecto”, declaró Hallgrímsson.

¿Por qué Irlanda pide no volver a jugar contra Israel?

Los llamados en Irlanda a boicotear los partidos contra Israel comenzaron después de que el sorteo de la Liga de Naciones, realizado en febrero, colocara a ambas selecciones en el mismo grupo.

El siguiente partido que correspondía disputar en Irlanda habría sido en Dublín. Sin embargo, el encuentro no llegó a celebrarse en esa ciudad y las autoridades irlandesas enfrentaron el escenario de posibles protestas y un desafío de seguridad.

La Asociación de Futbol de Irlanda (FAI) había rechazado previamente los llamados al boicot y sostuvo que una decisión de ese tipo podría provocar sanciones severas por parte de la UEFA.

Irlanda trasladó su partido a Serbia

En junio, la FAI informó que el partido en el que Irlanda debía ejercer como local sería trasladado a Serbia por “razones operativas” y que no habría aficionados en las tribunas.

Israel, por su parte, ya disputaba sus partidos como local en Hungría debido a la guerra.

La selección irlandesa será además coanfitriona de la Eurocopa de 2028, junto con Inglaterra, Gales y Escocia.