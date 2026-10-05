Debuta hermosillense Karim López en pretemporada de la NBA

El alero de los Memphis Grizzlies, el mexicano Karim López, realiza un lanzamiento ante el alero de los Atlanta Hawks, Asa Newell (14), durante la segunda mitad de un partido de pretemporada de la NBA, el lunes 5 de octubre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)

El basquetbolista hermosillense disputó casi ocho minutos ante Atlanta y cerró su debut de pretemporada con 2 puntos, 1 rebote, 2 robos y un bloqueo.

ATLANTA, GEORGIA.- El hermosillense Karim López debutó esta noche en el primer juego de pretemporada de los Grizzlies de Memphis al entrar en el cuarto periodo y jugar casi ocho minutos ante los Halcones de Atlanta, en la State Farm Arena.

Con esto López, de 2.03 metros, da otro gran paso en su carrera, primero al ser elegido en el pick 21 del pasado Draft de la NBA y luego al jugar unos minutos en la pasada Liga de Verano de la NBA, en Las Vegas, Nevada.

El hijo de Hiram “Chino” López ingresó a la cancha en el cuarto periodo por Carson Cooper y con apenas 35 segundos en la duela capturó su primer rebote ofensivo, 20 segundos después intentó un doble y falló.

Con 2.25 minutos en cancha consiguió su primer robo de balón. Casi dos minutos después encestó su primera canasta. Y con 6:05 minutos en la cancha consiguió un bloqueo frente a Zuby Ejiofer.

Cuando tenía 7 minutos 53 segundos fue cambiado por Javon Small y así cumplió su primera actuación en una pretemporada de la NBA.

El partido fue ganado por los Grizzlies de Memphis con marcador de 132-123. Karim terminó con casi 8 minutos jugados, 2 puntos, 1 rebote, 2 robos y un bloqueo.

Los Grizzlies recibirán este miércoles al Magic de Orlando Magic, luego visitarán a Bulls de Chicago el 9 de octubre y cerrarán la pretemporada en casa el 16 ante Charlotte.