Padres de San Diego contra las cuerdas en Serie Divisional

Los Padres de San Diego disputaron ante los Cerveceros de Milwaukee el segundo encuentro de la Serie Divisional en el American Family Field. Foto: Cortesía MLB

Padres llegó con ventaja en la novena entrada pero su cerrador Mason Miller permitió dos carreras que los dejaron en el terreno ante Cerveceros.

Milwaukee, WI.- Se les fue el juego a los Padres de San Diego en Milwaukee y los Cerveceros los dejaron tendidos para estar abajo 2-0 en la Serie Divisional.

Tenían ventaja de 3-2 en la novena entrada con dos outs y Jackson Chourio en cuenta de 2-2 mandó una recta de Mason Miller hasta el jardín central para impulsar dos carreras y dejar a los frailes en el terreno (4-3) del American Family Field.

Miller, lanzó la mayor cantidad de pitcheos en su carrera (40) en trabajo de una entrada y dos tercios para perder el juego con un hit, las dos carreras de la diferencia, tres bases por bolas y par de ponches. Craig Stammen lo mandó a cerrar desde la octava.

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Chourio define el juego en la novena

El cerrador de Brewers, Trevor Megill se llevó la victoria al retirar la novena sin daño con nueve lanzamientos y forzar a elevados a Jake Cronenworth, Fernando Tatis y Dustin Harris.

Con corredores en posición de anotar, San Diego bateó de 2-9. En su turno al bat en la octava, tenían a dos en circulación, sin outs y Xander Bogaerts se fue ponchado para el primer out y en el siguiente turno, Freddy Fermin bateó para doble play.

Ty France puso en ventaja a San Diego en el primer inning al impulsar la carrera de Manny Machado. En la quinta, Harris hizo contacto y en bola ocupada anotó Luis Campusano.

En la baja de la quinta, Sal Frelick mandó al plato a Christian Yelich para la primera rayita de Milwaukee 2-1.

Padres pierden la ventaja en las últimas entradas

Hasta la séptima, los Padres habían incrementado su diferencia con otra carrera impulsada por France (3-2) y en el turno de Cerveceros, un error de Cronenworth en segunda en un tiro apretado y lejos del guante del primera, permitió a Garret Mitchell anotar la de 3-2.

En la novena, Chourio hizo el ‘walkoff hit’ ante Miller para dejar ‘regados’ a los carmelitas.