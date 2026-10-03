Homeruns de Cerveceros sorprenden a Padres de San Diego

Los Padres de San Diego hicieron la tarea más difícil que era descifrar al mejor pitcher de Grandes Ligas pero no contaban con los cuadrangulares de Cerveceros de Milwaukee

Los Padres de San Diego hicieron lo más difícil que era hacer buenos contactos al mejor pitcher de MLB Jacob Misiorowski pero no estaban listos para los cuadrangulares de los Cerveceros de Milwaukee.

Los frailes perdieron 3-2 en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field. La serie es a ganar tres de cinco juegos posibles.

Cerveceros era el equipo de la Nacional que menos jonrones había conectado en el rol regular (154) y la postemporada la comenzó con dos palos de vuelta entera cortesía de Jackson Chourio y William Contreras para voltear la pizarra de 2-0 a 3-2.

‘The Miz’, candidato al Cy Young de la Nacional por su temporada con ERA de 1.80 y 252 ponches, fue explotado en cuatro innings por los Padres con cuatro hits, dos carreras, una base por bolas y seis ponches. Luis Campusano impulsó una carrera y Ethan Salas anotó la segunda en ‘fielders choice’.

San Diego envió a Robbie Ray, pero salió tras 2.2 entradas de trabajo para que se convierta en un duelo de relevistas.

El zurdo cubano Adrián Morejón perdió el juego al trabajar la séptima y octava con tres imparables, la carrera (HR de Contreras) que significó la diferencia. Sacó un par por la vía de los strikes.

Ganó DL Hall en trabajo de una entrada sin daño y dos bases por bolas. Trevor Megill hizo salvamento de cuatro outs con un imparable y dos chocolates a su cuenta.

Tuvo que esperar un poco para que fuera validado el segundo out de la novena cuando un contacto de Ty France fue a dar hasta el techo del estadio y los ampayers determinaron que se mantenía lo anotado al no tocar el terreno de foul.

El segundo juego de la serie tendrá el duelo de pitcheo entre Michael King por San Diego y Logan Henderson por Milwaukee.