Grizzlies vs Hawks: A qué hora y dónde ver a Karim López en la pretemporada NBA

Karim López podría sumar minutos con los Memphis Grizzlies ante los Atlanta Hawks en el primer juego de pretemporada de ambos equipos rumbo a la campaña 2026-27 de la NBA. (Foto: Especial GH)

Memphis Grizzlies vs Atlanta Hawks abre la pretemporada para ambos equipos y podría marcar la primera aparición de Karim López con Memphis en esta etapa rumbo a la temporada 2026-27. Te decimos a qué hora juega y dónde verlo en México.

El camino de Karim López rumbo a su primera temporada en la NBA tendrá este lunes una de sus primeras pruebas cuando los Memphis Grizzlies visiten a los Atlanta Hawks en el arranque de la pretemporada.

El basquetbolista originario de Hermosillo, Sonora, aparece actualmente en el roster de los Grizzlies con el número 35 y podría recibir minutos durante el encuentro que se disputará en el State Farm Arena de Atlanta. La NBA lo registra como delantero de 19 años, seleccionado con el pick 21 del Draft de 2026.

Será además una oportunidad especialmente atractiva para los aficionados mexicanos, pues López se prepara para buscar un lugar dentro de la rotación de Memphis antes del inicio de la temporada regular.

¿Cuándo es el Grizzlies vs Hawks de pretemporada?

El partido entre Memphis Grizzlies y Atlanta Hawks se jugará este lunes 5 de octubre de 2026 en el State Farm Arena, casa de los Hawks.

¿A qué hora juega Karim López con los Grizzlies?

Estos son los horarios del Grizzlies vs Hawks en México:

Hora de Sonora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora del noroeste: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Hora del centro: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Hora del sureste: 6:00 p.m.

En Sonora, estado natal de Karim López, el encuentro comenzará a las 4:00 de la tarde.

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¿Dónde ver Grizzlies vs Hawks en México?

La opción confirmada para seguir el encuentro en México es NBA League Pass, servicio oficial de streaming de la liga.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: No disponible

No disponible Streaming: NBA League Pass

La página oficial de los Memphis Grizzlies muestra el duelo contra Atlanta disponible a través de League Pass, mientras que la NBA establece que fuera de Estados Unidos y Canadá los encuentros pueden verse en directo mediante el servicio sin las restricciones territoriales que existen en esos dos países.

Hasta ahora, el encuentro no aparece anunciado en ESPN/Disney+ ni en la programación nacional de Prime Video para México, por lo que NBA League Pass es la alternativa confirmada para seguirlo.

¿Karim López jugará contra los Atlanta Hawks?

Karim López forma parte del roster de Memphis para la temporada 2026-27, pero su participación y cantidad de minutos contra Atlanta dependerán de la decisión del cuerpo técnico encabezado por Tuomas Iisalo.

El encuentro representa la primera oportunidad de verlo con los Grizzlies durante esta pretemporada, antes de que Memphis continúe su calendario frente al Orlando Magic el 7 de octubre, Chicago Bulls el 9 de octubre y Charlotte Hornets el 16 de octubre.

López ya vistió el uniforme de Memphis durante la Summer League de Las Vegas, aunque su participación estuvo limitada por problemas físicos. Ahora entra a la pretemporada con la posibilidad de comenzar a ganar minutos dentro de un plantel que se prepara para el arranque oficial de la campaña.

¿Cuándo inicia la temporada regular de Karim López y los Grizzlies?

Los Memphis Grizzlies debutarán en la temporada regular de la NBA 2026-27 el miércoles 21 de octubre, cuando reciban al Utah Jazz en el FedExForum.

Ese encuentro podría convertirse en el debut oficial de Karim López en temporada regular de la NBA, siempre que el mexicano forme parte del roster activo y sea utilizado por el cuerpo técnico.

Antes de llegar a esa fecha, los encuentros de pretemporada serán una vitrina importante para observar qué papel podría tener el sonorense en su año de novato.