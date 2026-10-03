De Hermosillo para el mundo: Karim López y Carín León comparten portada de Sports Illustrated México

Los hermosillenses Carín León y Karim López son la portada de Sports Illustrated México de octubre-noviembre del 2026. (Foto: Generada con IA)

El basquetbolista Karim López y el cantante Carín León, ambos originarios de Hermosillo, Sonora, fueron reunidos por Sports Illustrated México en una portada que conecta el deporte y la música mexicana.

Dos caminos completamente distintos que comenzaron en Hermosillo terminaron encontrándose en una misma portada. Karim López, una de las mayores promesas del basquetbol mexicano, y Carín León, una de las figuras internacionales de la música regional mexicana, son los protagonistas de la nueva edición de Sports Illustrated México.

La revista presentó el 29 de septiembre de 2026 su edición digital titulada “Karim + Carín”, acompañada por una fotografía de ambos sonorenses y con una idea que los une más allá de sus profesiones: representar a México desde sus respectivos escenarios.

La portada resulta especialmente llamativa para Sonora, pues coloca frente a frente a dos hermosillenses que han llevado sus carreras fuera de México: uno está comenzando su aventura en la NBA y el otro ha convertido su música en un fenómeno internacional.

Portada de Sports Illustrated México de octubre-noviembre del 2026. (Foto: IG @sportsillustrated.mexico)

Karim López, de Hermosillo a la NBA

Con apenas 19 años, Karim López afronta uno de los momentos más importantes de su carrera después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

El sonorense fue elegido con el pick 21 del Draft de 2026 por los Detroit Pistons, aunque sus derechos fueron enviados inmediatamente a los Memphis Grizzlies, organización con la que inicia su etapa en el mejor basquetbol del mundo.

El sonorense fue presentado por los Grizllies después de hacerse de sus servicios. (Brandon Dill/AP Photo/Brandon Dill)

Antes de llegar a Estados Unidos, López desarrolló parte de su carrera en España y posteriormente jugó con los New Zealand Breakers dentro del programa NBL Next Stars. Memphis destaca que el mexicano promedió 10.9 puntos, 5.5 rebotes y 1.0 bloqueos durante su etapa previa al Draft.

Su historia comenzó precisamente en Hermosillo, Sonora, donde nació el 12 de abril de 2007, antes de salir de México desde muy joven para continuar su formación como basquetbolista.

Carín León, otro hermosillense que conquistó el extranjero

Al otro lado de la portada aparece Carín León, quien también nació en Hermosillo y construyó desde Sonora una carrera que terminó por llevar a la música mexicana a escenarios internacionales.

De acuerdo con su biografía oficial, el cantante comenzó a involucrarse con la música desde los 15 años, aprendiendo guitarra y desarrollándose como cantante y compositor, hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del género regional mexicano.

Carín León reúne a más de 24 mil personas en Miami y dedica un momento especial a Venezuela. | Créditos: Mezcal Entertainment

Aunque sus trayectorias parecen correr por carreteras completamente diferentes, Karim López y Carín León tienen a Hermosillo como punto de partida.

Sports Illustrated México los reunió ahora bajo un mismo concepto: un joven que comienza a abrirse camino entre las estrellas de la NBA y un cantante sonorense que ya trasladó su música a escenarios alrededor del mundo.

El basquetbolista hermosillense de 2.06 metros de estatura previo al NBA Draft 2026, mientras recibe respaldo de su paisano, el cantante Carín León. (Fotos: Capturas de pantalla)

Dos generaciones, dos disciplinas y una misma ciudad de origen que ahora aparece representada en la portada de una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo.