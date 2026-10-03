Estados Unidos golpea al Tri de Rafael Márquez con goleada y exhibe sus errores en Glendale

La Selección Mexicana cayó 3-0 ante Estados Unidos en el State Farm Stadium, en una noche marcada por dos errores de Raúl “Tala” Rangel y la expulsión de Mateo Chávez

GLENDALE, ARIZONA.- Al igual que ante Colombia y Perú, la Selección Mexicana se fue anoche en desventaja al medio tiempo, pero esta vez no hubo respuesta y Estados Unidos le propinó un duro golpe de realidad al proyecto encabezado por Rafael Márquez tras llevarse una goleada por 3-0 en el State Farm Stadium.

En esta ocasión no estuvieron Gilberto Mora ni Víctor Guzmán para rescatar el nuevo técnico nacional, y en cambio Raúl “Tala” Rangel se convirtió en el villano de la historia al cometer dos errores que acabaron en goles estadounidenses.

Sin ser totalmente dominante, “El Tri” había creado las jugadas más peligrosas en el arranque del partido, y apenas al minuto 4 pudo haber abierto el marcador, pero el pase lateral de Roberto Alvaro y le quedó un poco atrás a Santiago Jiménez y esté terminó entrelazado con un defensor en lugar de rematar el balón.

Los estadounidenses tuvieron su primera llegada de peligro hasta el 16’, cuando Malik Tillman se metió hasta el corazón del área y la defensa mexicana tuvo que esforzarse al máximo para mandar su intento a un tiro de esquina.

Pero al 28’ los locales finalmente marcaron el primer tanto del partido, en complicidad con Rangel, quien le solo le metió la pierna a un centro de Gio Reyna para acomodarle el esférico a Julian Hall y que este lo empujara solo frente al arco.

Rafa Marquéz le dio entrada a Mateo Chávez y a Luis Chávez para la segunda mitad, en lugar de Jesús Gallardo y Luis Romo, sin embargo el equipo perdió el control del partido en ese momento y Estados Unidos encontró vías más libres para lanzarse al ataque.

Por si eso fuera poco, “El Tala” Rangel regaló un balón en una mala salida y Cavan Sullivan aprovechó para interceptar su pase y mandar la pelota a las redes con un sombrerito al mismo arquero de las Chivas.

Mateo Chávez perdió la cabeza al 67’ y se fue expulsado tras cometer una falta y luego soltar un manotazo en el rostro de Sebastian Berhalter.

Ya con un cuadro totalmente alterado en los minutos finales, al 84’ Malik Tillman acabó por humillar al equipo visitante marcando el 3-0 con un zurdazo al ángulo, pero también con las facilidades de una endeble cobertura de Diego Campillo.

El cuarto y último partido de México en esta Fecha FIFA lo disputarán el próximo martes en Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, donde deberán medirse a la selección de Chile a las 19:30 horas (tiempo de Sonora).

MARCADOR

Estados Unidos 3-0 México

Goles: