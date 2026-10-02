México vs Estados Unidos | Dónde y a qué hora ver el clásico de la Concacaf

Este sábado se jugará el México vs Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de Concacaf. (Foto: Especial GH)

¿Se podrá ver gratis por TV abierta? Te decimos a qué hora juega México vs Estados Unidos, los canales de transmisión y todas las opciones para seguir EN VIVO el Clásico de Concacaf.

La Selección Mexicana tendrá una de sus pruebas más atractivas de la Fecha FIFA cuando enfrente este sábado a Estados Unidos, en el que será el tercer partido de Rafael Márquez como director técnico del Tri.

El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde México buscará conseguir su primera victoria en la era de Rafael Márquez después de empatar sus primeros dos compromisos.

El Tri igualó 1-1 contra Colombia en el debut del “Káiser” y posteriormente volvió a empatar por el mismo marcador contra Perú. Ahora llegará el turno de enfrentarse al principal rival de México dentro de la Concacaf.

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¿A qué hora juega México vs Estados Unidos?

El México vs Estados Unidos comenzará oficialmente a las 7:00 pm locales (Arizona).

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

Partido: Estados Unidos vs MéxicoSede: State Farm Stadium, Glendale, ArizonaHora: 8:00 pm, tiempo del centro de México

Estos son los horarios para las distintas zonas de México:

Hora del noroeste: 7:00 pm

7:00 pm Hora del Pacífico: 7:00 pm

7:00 pm Hora del centro de México: 8:00 pm

8:00 pm Hora del sureste: 9:00 pm

¿Dónde ver México vs Estados Unidos EN VIVO en México?

El Clásico de Concacaf tendrá varias alternativas de transmisión en México, incluyendo televisión abierta, por lo que no será obligatorio contratar una plataforma para poder observar el encuentro.

TV abierta: Canal 5 y Azteca 7

Canal 5 y Azteca 7 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium y Prime Video

ViX Premium y Prime Video YouTube: Claro Sports Premium

Azteca 7 anunció su cobertura a partir de las 7:50 pm del centro de México.

Por su parte, Claro Sports Premium confirmó que transmitirá el encuentro mediante su canal de YouTube para miembros, servicio que actualmente tiene un costo de 59 pesos mensuales.

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¿México vs Estados Unidos se podrá ver GRATIS por TV abierta?

Sí. Los aficionados podrán ver el México vs Estados Unidos gratis en televisión abierta mediante Canal 5 y Azteca 7.

TV Azteca también ofrecerá la señal mediante su sitio web y aplicaciones oficiales, de acuerdo con la televisora.

Esto significa que quienes únicamente quieran seguir el encuentro en señal abierta no necesitarán una suscripción a ViX Premium, Prime Video o Claro Sports Premium.

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¿Dónde se jugará el México vs Estados Unidos?

El partido se disputará en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, inmueble que habitualmente funciona como casa de los Arizona Cardinals de la NFL.

U.S. Soccer tiene programada la apertura de puertas a las 5:00 pm de Arizona, los calentamientos a las 6:17 pm, los himnos nacionales a las 6:55 pm y el inicio del encuentro a las 7:00 pm locales.

Será el tercer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, luego de los empates frente a Colombia y Perú.

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¿Cómo llega México al partido contra Estados Unidos?

La nueva etapa del Tri todavía busca su primera victoria. México empató 1-1 ante Colombia en el debut de Rafael Márquez y posteriormente repitió el marcador 1-1 frente a Perú.

Además del resultado, uno de los pendientes de la Selección ha estado en el ataque, debido a que los goles de México en estos primeros dos partidos fueron anotados por Gilberto Mora y Víctor Guzmán, mientras los delanteros todavía no han conseguido marcar.

Después del Clásico de Concacaf, México todavía tendrá un encuentro más en esta Fecha FIFA, cuando enfrente a Chile el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

¿Cuándo fue el último México vs Estados Unidos?

El antecedente más reciente entre ambas selecciones corresponde a la final de la Copa Oro 2025, cuando México derrotó 2-1 a Estados Unidos para conquistar el torneo.

Antes de ese encuentro, el Tri también había vencido 2-0 a Estados Unidos en un partido amistoso disputado en 2024, por lo que México llegará a este nuevo capítulo de la rivalidad con dos triunfos consecutivos frente al conjunto estadounidense.