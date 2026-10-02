¿Qué le pasa a Gilberto Mora? Revelan su estado tras molestias en el tobillo y si jugará ante Estados Unidos

El mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso del sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Gilberto Mora no tuvo minutos contra Perú debido al desgaste y una molestia física que posteriormente encendió las alarmas en la Selección Mexicana. El juvenil fue sometido a estudios, pero las noticias de cara al México vs Estados Unidos son favorables.

La ausencia de Gilberto Mora durante todo el partido contra Perú sorprendió después de que el juvenil hubiera sido una de las figuras de la Selección Mexicana en el debut de Rafael Márquez como director técnico, pero detrás de la decisión había algo más que una simple rotación.

El futbolista de Xolos de Tijuana arrastra una molestia en el tobillo que llevó al cuerpo técnico del Tri a manejar con precaución sus cargas durante la concentración. Incluso fue sometido a estudios médicos después de que las molestias generaran dudas sobre su participación en el próximo amistoso frente a Estados Unidos.

Sin embargo, el panorama ha mejorado. Mora volvió a entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros, los estudios no detectaron una lesión de gravedad y todo apunta a que podrá ser considerado para el encuentro del sábado.

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¿Qué lesión tiene Gilberto Mora?

Por ahora, no se ha informado de una lesión grave. Los reportes alrededor de la concentración hablan de una molestia en el tobillo, por la cual el futbolista fue revisado y sometido a estudios como medida de precaución.

Las molestias corresponden al tobillo izquierdo y habrían aparecido después del partido contra Colombia, encuentro en el que Mora recibió varias entradas y disputó poco más de una hora. Los estudios posteriores no mostraron un problema de consideración.

La alarma aumentó después porque el juvenil volvió a resentir la zona durante los trabajos posteriores al encuentro contra Perú, lo que provocó que fuera llevado a realizarse estudios.

El joven Gilberto Mora se quitó dos veces a John Lucumí en la jugada del gol del empate de México ante Colombia. (Foto: X @miseleccionmx)

¿Por qué Gilberto Mora no jugó contra Perú?

El propio Rafael Márquez explicó después del empate 1-1 contra Perú que decidió proteger al futbolista debido al desgaste acumulado y a la molestia que venía arrastrando.

“Quisiera tener a Gil Mora todos los partidos, pero el desgaste y una molestia que estamos tratando de cuidar, por eso le damos descanso”.

El entrenador incluso adelantó desde ese momento que esperaba recuperarlo para el siguiente compromiso del Tri.

La decisión llamó especialmente la atención porque Mora había sido uno de los protagonistas contra Colombia, al marcar el gol del empate 1-1 en el primer partido de Márquez como seleccionador.

¿Gilberto Mora jugará contra Estados Unidos?

Las noticias son mucho mejores de lo que parecían inicialmente.

De acuerdo con el reporte de León Lecanda, de ESPN, Gilberto Mora estará disponible para enfrentar a Estados Unidos, aunque existe la posibilidad de que Rafael Márquez no lo utilice desde el inicio para evitar exigirlo de más.

Esta versión coincide con los últimos reportes desde la concentración: el futbolista ya entrenó al parejo de sus compañeros y las evaluaciones médicas descartaron una lesión importante.

Así, el escenario más probable ya no es que Mora quede fuera del encuentro, sino determinar cuántos minutos puede disputar y si arrancará como titular o desde la banca.

Para Márquez, administrar al juvenil también tiene sentido considerando que se trata apenas de partidos amistosos y que el jugador viene acumulando una importante carga de actividad.

Mora podría reaparecer en el Clásico de Concacaf

México enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, en el tercer partido de la etapa de Rafael Márquez al frente del Tri.

El encuentro aparece como la prueba más exigente de esta Fecha FIFA y podría marcar el regreso de Gilberto Mora, aunque posiblemente con una dosis de cautela: está disponible, pero su titularidad todavía no está garantizada.

Para el Tri, esa diferencia no es menor. Después del susto por el tobillo, el escenario pasó de una posible baja a tener nuevamente a una de sus piezas más desequilibrantes dentro de las opciones de Márquez.