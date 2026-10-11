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‘Inflamación de cadera’, la molestia que hizo a Gil Mora perderse un juego con Xolos

Gilberto Mora no hizo el viaje a Juárez con Xolos y se perdió tres juegos con la selección mexicana en Fecha FIFA.

‘Inflamación de cadera’, la molestia que hizo a Gil Mora perderse un juego con Xolos

Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana, continúa con su proceso de recuperación mientras el club da seguimiento a su condición física. Foto: Cortesía

Una inflamación en la cadera hizo que Gilberto Mora se perdiera su cuarto partido consecutivo entre selección mexicana y Xolos.

‘Morita’ no hizo el viaje para la visita del Club Tijuana a Ciudad Juárez, donde igualaron 1-1, y en la conferencia de prensa, Sebastián Abreu compartió las razones de la ausencia del jugador.

Sigue en proceso de recuperación, tiene una inflamación en la cadera. A sus 17 años está en un proceso de crecimiento, pero es un chico de 17 con esfuerzo, volumen, descargas que no son normales para un chico de 17 años”

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Abreu explica la recuperación de Gilberto Mora

Mora jugó en el amistoso de la selección contra Colombia, pero no fue utilizado contra Perú, Estados Unidos y, antes del cierre de la Fecha FIFA contra Chile, estaba de regreso en Tijuana.

Lo que más nos preocupa es darle su tiempo de recuperación, cuidar su volumen y descargas. No hay lesión, nada de alarmar, nada que preocuparse, es darle tiempo a un chico de 17 años para que su cuerpo, sus articulaciones, estén acorde al alto rendimiento”

—  el estratega sobre la planeación de Xolos.

El futbol es no es salud, es alto rendimiento, todo lo que sea alto rendimiento trae secuelas y en su edad debemos tener mucho cuidado que no pase a mayores”

Gilberto Mora, en todo el 2026, solo ha completado un juego, y fue en agosto en Liga MX contra Pumas en el Estadio Caliente.

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