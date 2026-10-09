El historial de lesiones de Gilberto Mora ¿Cuántos partidos se ha perdido?

Cerca de cumplir la mayoría de edad, Gilberto Mora suma la importante cantidad de 75 partidos entre club y selección. Foto: Cortesía

A sus casi 18 años, Gilberto Mora, ha pasado cerca de 100 días lesionado y se ha perdido 17 juegos entre club y selección mexicana. El joven talento solo ha completado un partido en todo el 2026.

Cerca de cumplir la mayoría de edad, Gilberto Mora suma la importante cantidad de 75 partidos entre club y selección, una cifra que fácilmente podría ser mayor, pero las lesiones lo han aquejado, sobre todo este 2026.

‘Gilito’ se convirtió en profesional el 18 de agosto de 2024, cuando tenía 15 años y 10 meses. Desde entonces, no ha logrado estar bien físicamente para 17 encuentros por causa de una fractura en la mano, pubalgia y molestias en el tobillo.

Xolos hizo un nuevo plan para administrar sus minutos de juego con tal de prevenir que no regrese la pubalgia, esa dolencia que lo pausó por 70 días en enero de este año y lo hizo perderse trece encuentros entre los de Xolos y la etapa final de preparativos de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

Así está Gilberto Mora, quien sufre una pubalgia pic.twitter.com/Aj2SxgR17H — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 25, 2026

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Las lesiones han limitado su participación con Xolos y México

Luego de regresar del Mundial, en siete partidos que acumula en este torneo con Xolos, solo en uno —el viernes 28 de agosto contra Pumas— completó los 90 minutos. Fue el día que anotó dos penales a Keylor Navas.

Gracias por permitirnos soñar, por hacernos llorar de alegría, por emocionarnos en cada paso. ¡Gracias, @miseleccionmx! ¡Gracias, Gilberto Mora! #SomosMéxico pic.twitter.com/fwbtYV1b6N — Xolos (@Xolos) July 6, 2026

Con México no ha completado un partido en su etapa con la selección mayor, pero sí pudo jugar los 90 minutos en tres de los cinco partidos del Mundial Sub 20, antes de que empezaran los problemas con lesiones.

Después de la Copa del Mundo Sub 20, una fractura en la mano durante un entrenamiento lo dejó fuera de circulación por 17 días y dos juegos de Xolos.

"Gilberto Mora":

Porque Xolos informó que sufrió una fractura en la mano izquierda durante un entrenamiento pic.twitter.com/EUFH5vsUPP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 1, 2025

Desde la semana pasada, una nueva molestia lo aqueja del tobillo, producto de varias faltas que recibió en el juego amistoso entre México y Colombia, donde se estrenó con la camiseta número 10 y un gol.

EL GOLAZO DE GIL MORA A COLOMBIA.



17 AÑOS TIENE ESTE PIBE. 🤯🇲🇽 pic.twitter.com/v8c1aZdpOg — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 27, 2026

Ahora, su estatus de retorno es incierto al no ser considerado en tres de los cuatro amistosos de Fecha FIFA en el inicio de la ‘era Rafa Márquez’ en selección. Rompió concentración, regresó a Tijuana y no pudo entrenar con normalidad.

La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/fk2v5uxTXO — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

‘Morita’ cumplirá 18 años el miércoles 14 de octubre y podría darse una actualización en su carrera al ser elegible para hacer una transferencia fuera del Club Tijuana rumbo al futbol europeo.