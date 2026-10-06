México vuelve a caer en primera gira de Rafa Márquez

La Selección Mexicana cerró su gira de amistosos en el Memorial Coliseum de Los Ángeles ante Chile, con una derrota de 2-0. Foto: Cortesía Miselección

La selección mexicana perdió 2-0 ante Chile en Los Ángeles para cerrar sin victorias la Fecha FIFA

Los Ángeles, CA.- La primera gira de amistosos en la era de Rafel Márquez al frente de la selección mexicana terminó con dos empates y dos derrotas, la más reciente por marcador de 2-0 ante Chile en Los Ángeles.

56 mil 529 aficionados se dieron cita en el Memorial Coliseum para el cierre de Fecha FIFA de ‘Rafa’ como técnico de la selección y llegó un ‘Tri’ parchado entre bajas por lesión y rotaciones que fue superado por los sudamericanos.

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Chile aprovecha desatenciones de México

Maximiliano Gutiérrez (54’) y Vicente Pizarro (65’) aprovecharon desatenciones y armaron finalizaron jugadas colectivas para quedar mano a mano ante Alex Padilla para definir en el segundo tiempo.

Márquez presentó a un equipo en su mayoría joven durante el primer tiempo solamente con Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Jesús Gallardo e Israel Reyes como titulares habituales del proceso anterior de Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Conforme avanzó la segunda mitad y los chilenos anotaron dos goles, hizo modificaciones para darle cabida a Santiago Giménez, Johan Vásquez y otros jóvenes como Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Los momentos de mayor peligro del ‘Tri’ fueron un disparo cruzado de Gallardo a los cinco minutos desde afuera del área y un remate de cabeza que pasó apenas por un costado de Armando ‘Hormiga’ González, cerca del descanso.

Desde los primeros 45 minutos, los sudamericanos dieron avisos con llegadas por el costado derecho de la zaga mexicana.

Jugadores como Gilberto Mora, Luis Romo, Hirving Lozano y Mateo Chávez comenzaron esta gira pero entre lesiones y suspensiones ya no llegaron a Los Ángeles para regresar con sus clubes antes de tiempo.

Con empate ante Colombia (1-1) en Baltimore, igualada (1-1) ante Perú en Nueva Jersey, derrota 3-0 en contra de Estados Unidos en Glendale y el descalabro ante los chilenos, fueron los primeros pasos de Márquez como estratega nacional.