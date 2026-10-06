Guillermo Ochoa recibió un reconocimiento durante su despedida en Los Ángeles, donde mostró la camiseta que utilizó en el último partido de su carrera con la Selección Mexicana. Foto: Cortesía

Guillermo Ochoa fue reconocido en Los Ángeles Memorial Coliseum con una emotiva ceremonia.

La llama olímpica del Memorial Coliseum de Los Ángeles se encendió por una razón especial: La despedida de Francisco Guillermo Ochoa.

El portero que recién colgó los guantes cuando terminó la Copa Mundial 2026, la sexta edición en la que fue considerado encabezó la ceremonia previa del encuentro.

En cuanto apareció su imagen en la pantalla recorriendo un pasillo para llegar hasta la cancha, la afición se volcó en porras, aplausos y el grito de “¡Memo!, ¡Memo!”

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Ochoa recibe reconocimiento en Los Ángeles

Ochoa llegó hasta el centro del campo para recibir un reconocimiento de los organizadores del MexTour en Estados Unidos (SUM) y enseñó al público una camiseta morada con su característico #13 que utilizó en el último partido de su carrera en el México contra Chequia en el Estadio Azteca para cerrar fase de grupos en el Mundial.

Además de su carrera en el magno evento de la FIFA, el guardameta participó en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, una en Atenas 2004 y otra en Tokyo 2020, como refuerzo y ganador de la Medalla de Bronce.

Por esa razón se prendió el fuego olímpico en el pebetero del recinto que tiene más de 100 años de historia y tiene como tradición encender esa llama en momentos especiales.

En las pantallas se transmitió un video con un emotivo mensaje narrado por Ochoa donde hizo énfasis en su entrega en la cancha para crear buenos recuerdos en los aficionados. ‘Your Memories, Our Legacy’ (Tus Recuerdos, Nuestro Legado) fue la frase con la que cerró.