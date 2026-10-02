FMF no recibirá dinero de la taquilla del México vs Estados Unidos pese a más de 53 mil boletos vendidos

Más de 53 mil boletos ya se han vendido para el México vs Estados Unidos, aunque la FMF no recibirá los ingresos generados por la taquilla. (Foto: X @miseleccionmx)

El México vs Estados Unidos apunta a tener una gran entrada en Arizona, pero los ingresos por boletaje no terminarán en las arcas de la FMF. Esta es la razón por la que el negocio de este partido será diferente a otros juegos del Tri en territorio estadounidense.

La Selección Mexicana es capaz de movilizar a decenas de miles de aficionados cada vez que juega en Estados Unidos, pero esta vez el dinero generado en las taquillas no terminará en las arcas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A unas horas del nuevo enfrentamiento entre México y Estados Unidos, el partido de este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ya registra más de 53 mil boletos vendidos, de acuerdo con información proporcionada por León Lecanda, reportero de ESPN.

La cifra hace todavía más llamativa una particularidad comercial del encuentro: la FMF no recibirá los ingresos correspondientes a la venta de entradas, pese al enorme atractivo que representa el Tricolor para el evento.

La razón está en quién organiza el partido y en un acuerdo existente entre las federaciones de ambos países.

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¿Por qué la FMF no recibirá la taquilla del México vs Estados Unidos?

Aunque para el aficionado simplemente se trata de otro México vs Estados Unidos, administrativamente este encuentro es diferente a muchos de los amistosos que el Tricolor acostumbra disputar al norte de la frontera.

En esta ocasión, U.S. Soccer es la federación anfitriona y organizadora del partido. De hecho, el organismo estadounidense incluye oficialmente el compromiso contra México dentro de su calendario de cuatro encuentros como local de esta Fecha FIFA, junto con los partidos ante Perú, Chile y Canadá.

Además, la propia U.S. Soccer es la encargada de la venta oficial de boletos para el encuentro del State Farm Stadium.

Este partido forma parte de un acuerdo entre la FMF y U.S. Soccer para disputar un encuentro cada cuatro años bajo organización estadounidense, donde los beneficios derivados de entradas, taquilla y derechos audiovisuales corresponden a la federación de Estados Unidos.

Por eso, aunque ya se hayan colocado más de 53 mil entradas, la Federación Mexicana no participará de la taquilla como ocurre en otros encuentros que el Tri disputa en Estados Unidos.

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El México vs Estados Unidos no forma parte del MexTour

Aquí aparece la principal diferencia.

El partido de este sábado no forma parte del contrato habitual del MexTour, según la información publicada sobre las condiciones del encuentro.

El MexTour es la gira comercial mediante la cual la Selección Mexicana disputa habitualmente encuentros de preparación en Estados Unidos.

Soccer United Marketing (SUM) posee los derechos exclusivos de las Selecciones Nacionales de México para el mercado estadounidense, incluyendo específicamente el MexTour y MexTour W, además de encargarse de su comercialización, promoción y operación.

Es decir, cuando México juega dentro de ese producto comercial, la estructura económica es completamente distinta.

En el compromiso contra Estados Unidos, en cambio, el Tricolor aparece como selección visitante dentro de un evento organizado por U.S. Soccer.

Más de 53 mil boletos vendidos para el clásico de Concacaf

La situación resulta todavía más particular por la respuesta del público.

Según León Lecanda, de ESPN, hasta este viernes ya se habían vendido más de 53 mil boletos para presenciar el enfrentamiento entre las dos selecciones más importantes de la Concacaf.

El duelo se disputará en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals de la NFL, y marcará el regreso de esta rivalidad a Glendale.

U.S. Soccer confirmó que será el 80º enfrentamiento entre Estados Unidos y México y el cuarto denominado por la federación estadounidense como el “Duel in the Desert” en este escenario.

La venta de entradas continúa disponible a través de los canales oficiales de U.S. Soccer, por lo que la cifra todavía podría aumentar antes del inicio del encuentro.

¿México jugará gratis contra Estados Unidos?

No necesariamente.

Existe una diferencia importante entre decir que la FMF no recibirá dinero de la taquilla y afirmar que México no obtendrá absolutamente ningún ingreso por participar en el encuentro.

En los partidos amistosos internacionales pueden existir pagos por participación, garantías económicas u otro tipo de compensaciones acordadas previamente entre las federaciones.

Hasta ahora no se ha hecho pública una cantidad oficial que permita conocer si la Federación Mexicana de Futbol recibirá alguna compensación adicional por acudir al partido.

Por ello, lo que puede establecerse a partir de la información disponible es que los ingresos del boletaje corresponden a U.S. Soccer, pero eso no significa necesariamente que México dispute el encuentro sin recibir ningún beneficio económico.

Estados Unidos será local dentro y fuera de la cancha

La diferencia también queda reflejada oficialmente en la presentación del encuentro.

U.S. Soccer promociona el duelo como USA vs México, tiene habilitada directamente la venta de boletos y organiza toda la operación del partido en Glendale, incluyendo accesos, taquillas y actividades previas alrededor del State Farm Stadium.

Así, mientras más de 53 mil aficionados ya tienen boleto para presenciar uno de los partidos más atractivos de la Fecha FIFA, esta vez el negocio generado directamente por las entradas quedará del lado estadounidense.

El Tri será uno de los protagonistas principales del espectáculo, pero a diferencia de lo que ocurre habitualmente con sus encuentros del MexTour, la FMF no será quien cobre la taquilla.