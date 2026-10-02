¿Los amistosos sí importan? Esto arriesga México si el Tri de Rafael Márquez sigue sin ganar

El técnico de México Rafael Márquez se muestra pensativo durante el primer tiempo del partido amistoso contra Colombia, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Aunque no repartan títulos ni puntos de eliminatoria, los amistosos sí afectan el Ranking FIFA. México acaba de regresar al Top 10 y continuar sin victorias podría hacerlo perder el terreno ganado después del Mundial 2026.

Para una buena parte de los aficionados, escuchar que la Selección Mexicana disputará un partido amistoso puede traducirse en una idea sencilla: “no hay nada en juego”. No existe riesgo de eliminación, no se disputa un trofeo y tampoco se entregan puntos para clasificar a una competencia.

Sin embargo, el marcador sí tiene consecuencias.

El Tri de Rafael Márquez comenzó su nuevo proceso con dos empates consecutivos, 1-1 contra Colombia y 1-1 frente a Perú, por lo que el entrenador mexicano todavía busca su primera victoria al frente de la Selección Mayor. México tendrá otras dos oportunidades en esta Fecha FIFA: ante Estados Unidos el 3 de octubre y frente a Chile el 6 de octubre.

Más allá de lo deportivo, cada empate y cada derrota pueden provocar que México pierda puntos en el Ranking FIFA, justamente después de haber regresado al grupo de las 10 mejores selecciones del mundo por primera vez desde marzo de 2022.

Los amistosos sí cuentan para el Ranking FIFA

Desde 2018, la FIFA utiliza un sistema denominado SUM, basado en el método Elo, en el que después de cada partido se suman o restan puntos dependiendo del resultado, la importancia del encuentro y la fortaleza relativa de los dos rivales.

Los amistosos tienen menos peso que una eliminatoria o un partido de Copa del Mundo, pero no valen cero.

De acuerdo con la metodología oficial, un amistoso disputado dentro de una ventana del calendario internacional tiene un valor de importancia de 10; si se juega fuera de ella, el valor disminuye a 5. Una eliminatoria mundialista tiene un valor de 25, mientras que los encuentros de una Copa del Mundo pueden alcanzar un valor de 50 o 60.

Esto significa que México puede ganar puntos, perderlos o prácticamente mantenerse igual dependiendo del rival y del resultado.

¿Cómo está actualmente el Top 10 del Ranking FIFA?

México escaló hasta la décima posición después del Mundial 2026 y regresó al Top 10 por primera vez en más de cuatro años. La última clasificación oficial disponible fue publicada el 20 de julio de 2026, mientras que la siguiente actualización está programada para el 7 de octubre.

Así se encuentra el Top 10 del Ranking FIFA:

Posición Selección Puntos 1 España 1,995.88 2 Argentina 1,970.37 3 Francia 1,948.97 4 Inglaterra 1,922.83 5 Brasil 1,804.92 6 Marruecos 1,803.99 7 Portugal 1,787.85 8 Bélgica 1,778.36 9 Países Bajos 1,775.54 10 México 1,754.30

Las cifras corresponden a la clasificación publicada tras el Mundial 2026.

El detalle que debe preocupar al Tri aparece inmediatamente debajo: Colombia es undécima con 1,739.89 puntos, mientras que Alemania ocupa el lugar 12 con 1,726.22 y Croacia el 13 con 1,723.05.

México tenía apenas 14.41 puntos de ventaja sobre Colombia en la última clasificación oficial.

No es precisamente una muralla.

¿México pierde puntos incluso si empata?

Sí. Y aquí aparece uno de los detalles que hacen importantes estos partidos.

La fórmula de FIFA contempla un resultado esperado de acuerdo con la diferencia de puntos entre ambas selecciones. Cuando un equipo ubicado muy arriba en el ranking enfrenta a otro considerablemente inferior, matemáticamente se espera que gane.

Por eso, un empate puede resultar insuficiente.

Tomando únicamente como referencia los puntos publicados por FIFA el 20 de julio, el 1-1 frente a Colombia tendría un efecto mínimo porque ambas selecciones se encuentran muy cerca en la clasificación.

Contra Perú, la situación cambia. Los peruanos aparecían en el puesto 50, con alrededor de 1,458 puntos, por lo que México era considerablemente superior en el ranking. Bajo la fórmula de FIFA, un empate ante un rival de ese nivel puede representar una pérdida aproximada de 2.5 puntos para el conjunto mexicano.

La cifra definitiva puede variar porque el sistema actualiza los puntos después de cada encuentro y también toma en cuenta los resultados de los rivales.

¿Qué pasa si México pierde contra Estados Unidos o Chile?

Ahí el golpe podría ser mayor.

En la clasificación del 20 de julio, Estados Unidos era 16 del mundo con 1,690.33 puntos. Una derrota mexicana, tomando esos valores únicamente como referencia para aplicar la fórmula de FIFA, podría significar una reducción cercana a 5 o 6 puntos.

Perder frente a Chile, ubicado mucho más abajo, tendría un costo todavía mayor debido a que el sistema consideraría a México favorito por su diferencia en el ranking.

La lógica es sencilla: entre más inferior sea el rival en la clasificación, más tiene que perder México si no consigue vencerlo.

Por el contrario, derrotar a una selección cercana o superior permite obtener una mayor recompensa.

¿México podría salir del Top 10 por perder amistosos?

Sí existe esa posibilidad, aunque no depende exclusivamente de los resultados del Tri.

México comenzó esta ventana con 1,754.30 puntos, apenas 14.41 por encima de Colombia. Si continúa dejando unidades mientras sus perseguidores ganan sus respectivos partidos, la diferencia podría reducirse hasta provocar que el conjunto mexicano abandone el décimo puesto.

Eso no significa que una derrota ante Estados Unidos automáticamente vaya a sacar a México del Top 10.

El ranking es una carrera en movimiento: Colombia, Alemania, Croacia y las demás selecciones también suman o pierden puntos dependiendo de sus propios resultados.

La próxima fotografía oficial llegará el 7 de octubre, un día después del México vs Chile.

¿Qué consecuencias tendría para México salir del Top 10?

En el corto plazo, ninguna sanción deportiva.

México no perdería una clasificación, no sería eliminado de algún torneo y tampoco recibiría algún castigo por bajar posiciones.

El verdadero daño sería desperdiciar parte del terreno conseguido en el Mundial 2026, donde sus resultados le permitieron escalar cuatro posiciones y meterse nuevamente entre las diez mejores selecciones del planeta.

Mantener una buena ubicación también puede convertirse en algo importante pensando en el futuro, ya que el Ranking FIFA suele utilizarse como referencia para distribuir selecciones en bombos o definir cabezas de serie en determinados sorteos internacionales, aunque los criterios específicos para competiciones futuras dependerán de sus respectivos reglamentos.

De cara al camino hacia 2030, todavía no puede asegurarse qué posición será necesaria o qué edición del ranking se utilizará para eventuales sorteos.

Rafael Márquez también juega contra el ranking

Para Rafael Márquez, estos primeros partidos tienen un objetivo evidente: probar jugadores, renovar posiciones, ajustar su sistema y comenzar la construcción de la Selección Mexicana que llegará al próximo ciclo mundialista.

Pero existe una pequeña trampa escondida detrás de la etiqueta de “amistoso”.

Puede experimentar sin quedar eliminado de nada, pero cada marcador deja una huella matemática.

Después de empatar contra Colombia y Perú, México afrontará ahora a Estados Unidos y Chile buscando algo más que la primera victoria de la era Márquez.

El Tri tardó más de cuatro años en regresar al Top 10 del Ranking FIFA. Si continúa sin ganar, ese sitio que recuperó después del Mundial podría comenzar a escaparse mucho antes de lo esperado.