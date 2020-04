No se valen otros datos

Hay evidencias de que la información y datos sobre el Covid-19 entre municipios, estados y Federación no fluye ni tan rápido ni tan precisa como se debiera, porque con el uso de las nuevas tecnologías, con la velocidad que toman ahora las comunicaciones virtuales, no puede ser sino rápida y precisa.

Es más, urge que fluya rápido porque uno supone que con esos datos se diseñan las estrategias para combatir a este coronavirus.

O sea, en este caso no se vale tener otros datos, porque nos va a llevar la calaca si seguimos así.

Hasta ayer, Sonora seguirá apareciendo en color verde en el mapa que muestra a diario la Secretaría de Salud del Gobierno de México, como si no estuvieran enterados que ya rebasamos los 101 casos, entonces corresponde que nuestro Estado pase del verde al naranja en ese mapa.

Pero no... veremos si hoy ya se actualiza.

San Luis Río Colorado encabeza la lista de municipios con más casos de esta enfermedad en Sonora, incluso la de personal sanitario ya contagiado.

Ha muerto un enfermero joven por esa causa, que sufría otro tipo de enfermedades que lo pusieron en un riesgo más alto que al resto de sus compañeros.

¿Por qué entonces no mandaron a ese pobre hombre a su casa para evitarle un contagio grave, como finalmente sucedió?

Vaya usted a saber, pero hay más personal médico contagiado. Habría que aclarar si eso sucedió por descuido de ellos mismos o porque no les fueron proporcionadas las condiciones adecuadas para su trabajo.

El gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, le ha pegado un repasón a la Secretaría de Salud y al "crush" de moda, Hugo López-Gatell, porque así como el caso de Sonora, tampoco están contando bien los casos en el Estado que gobierna.

Se sabe, por experiencias menos amargas que esta, que el flujo de información entre los órdenes de Gobierno no debe permitir ningún margen de error, porque entonces la disciplina se relaja y afecta el diseño de las estrategias de contención y mitigación.

Por eso le digo que, en este caso, no se vale tener otros datos.

CUIDADO



Nomás para que quede constancia, no todo lo que pasa hoy en Sonora y México gira alrededor del Covid-19.

La inseguridad en Sonora sigue cobrando víctimas a diario, aunque no gane hoy los espacios privilegiados que gana en otros momentos a la hora de difundirlos.

El panorama económico que se espera es muy complicado, porque no se están tomando las medidas correctas, a decir de muchos especialistas, unos extranjeros y otros muy mexicanos.

Eso puede dispararlos índices de inseguridad en las grandes ciudades, cuidado, porque empezaremos a hablar de mucha gente que, desesperada y en el desempleo, se atreva a delinquir.