"Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana",

Andrés Manuel López Obrador.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Morena se encuentra en primer lugar en las encuestas tanto en Guerrero como en Michoacán. Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón estaban encaminados al triunfo el próximo 6 de junio. Quizá por eso el presidente López Obrador afirmó ayer en la mañanera: "No se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó [sic] a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática. Se me hace excesivo, antidemocrático, por eso hablo de que fue un golpe a la democracia porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo".

Coincido en que la ley electoral es excesiva. Cancelar una candidatura por falta de un requisito burocrático, un informe de precampaña, cuando no hay elementos que sugieran que se rebasó el tope de gastos, es lamentable. Sin embargo, lo ordena la ley. La regla la impusieron los partidos de oposición, entre ellos el PRD entonces de AMLO, en las reformas electorales de 2007 y 2014 para frenar el presunto uso de recursos ilegales en las campañas.

Si la ley es excesiva, hay que enmendarla o derogarla. Morena y sus aliados tienen la mayoría legislativa para hacerlo. Lo que no se vale es mantener la regla, pero sólo aplicarla a los candidatos del PRI o del PAN y no a los de Morena.

Curiosamente, el Presidente no se quejó ayer del fallo más importante, el de la sobrerrepresentación legislativa. Supongo que no era políticamente correcto defender una violación abierta del artículo 54 de la Constitución como la que Morena usó para lograr una sobrerrepresentación de 16% en la 64 legislatura.

Lejos de ser un golpe a la democracia, me dice Luis Carlos Ugalde, director de la consultoría Integralia y ex consejero presidente del IFE, las decisiones del Tribunal del 27 de abril son sólo "un golpe a Morena y a sus dos candidatos que perdieron la candidatura". Sin embargo, aun cuando el presidente se quejó de los fallos, no avaló la ruta de las movilizaciones. Dijo en cambio: "Yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque esos golpes llevan también el propósito de desmoralizarnos. Desanimarnos, no; hay que echarse para adelante". Es la respuesta de un demócrata.

En varias ocasiones el Presidente y sus incondicionales han dicho que la ley no es importante, que lo que debe prevalecer es la justicia. Entiendo el argumento. Algunas leyes son injustas y deben combatirse. Lo que no se puede hacer, sin embargo, es decir que la ley es buena, y que nadie está por encima de ella, cuando se aplica a los enemigos y rivales, pero injusta, por lo que hay que desobedecerla, cuando lo afecta a uno mismo o a sus aliados.

La posición del Presidente de redoblar el esfuerzo electoral manda el mensaje a Morena de que debe aplicar el plan B, rechazado previamente, y postular a candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán. Es muy probable que Morena gane en ambos estados sin importar el abanderado. Habrá que ver si el plan B, particularmente en Guerrero, consiste en postular a un candidato Juanito que gane la elección para luego renunciar y obligar a nuevos comicios en los que Salgado sea postulado nuevamente. Sería una maniobra riesgosa, pero ya se ha hecho en el pasado y el propio Salgado la propuso en un mitin.

El INAI

Sigue el Presidente amenazando a los organismos que toman medidas contrarias a sus políticas. Ante la información de que el INAI promoverá una acción de inconstitucionalidad ante el nuevo padrón de telefonía móvil, que obliga al registro de datos biométricos de los usuarios, AMLO reiteró que hará una reforma administrativa para "ajustar" los órganos del Estado.

Sergio Sarmiento

Twitter: @SergioSarmiento