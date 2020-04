Ya es obligatorio uso de cubrebocas en transporte: Municipio

Tijuana, BC.- Para evitar contagios de Covid-19 en el transporte público de Tijuana, los choferes y usuarios deberán usar tapabocas de manera obligatoria.

El director Municipal de Transporte Público, Gabriel Lemus Torres, anunció que dicha medida inició el 17 de abril por indicaciones del Alcalde.

Detalló que iniciarán un operativo para que se cumpla esta medida y a la vez informar a la población sobre dichos cambios.

“Se está invitando para que los propios choferes tomen la decisión de abordar o no abordar al pasajero que no esté utilizando un tapabocas”, declaró.

Dijo que los trabajadores del volante que no respeten este protocolo obligatorio serán sacados de circulación sin una infracción por el momento y una vez que usen la mascarilla podrá reanudar labores normales.

“Habíamos estando manejando el tema con bastante criterio, sin embargo, no se tomaron las medidas; hemos notado la apatía de algunos choferes que no utilizan ni el gel antibacterial, mucho menos guantes”, comentó.

Aunque reconoció que otras empresas transportistas sí están tomando medidas preventivas; en algunas del masivo han instalado una tipo “cápsula” en el asiento del chofer para evitar un contacto directo con los usuarios, tal es el caso de Playas de Tijuana.

“La instrucción que tenemos es no abordar pasajeros que no porten la mascarilla, esto igual para el chofer; hay personas que no atienden el llamado, inclusive hasta se molestan los usuarios, pero es obligatorio que traigan colocado el tapabocas”, agregó.

Por último, Lemus Torres señaló que esta información también la darán a conocer los choferes a los usuarios a través de un volanteo.

El padrón del Ayuntamiento de Tijuana asciende a 22 mil unidades, entre taxis de ruta, libre y de personal.