Votan casi 900 personas en tres casillas de El Refugio 

Tijuana, BC.- Una casilla básica y dos contiguas registraron 877 votos en la colonia El Refugio, frente al Parque del mismo nombre, del total de votos contados, 813 fueron en favor de la ratificación del presidente.

Por su parte, entre las tres casillas ubicadas, 60 ciudadanos emitieron su opinión en favor de que el Presidente abandone su cargo, mostrando un número alto en comparación con otras casillas de la Zona Este de Tijuana.

Te puede interesar: Dan apoyo total a AMLO en casilla de Paseos del Vergel

Con relación a los resultados, los vecinos de la colonia dijeron estar molestos con los votos registrados para la revocación de mandato, pues afirmaron que fueron los más jóvenes quienes no están de acuerdo con que el Presidente continúe.

Adultos mayores mayoría de votantes

Guadalupe Salcido de 65 años, señaló que tras emitir su voto se percató que la mayoría de los votantes eran personas de la tercera edad, por lo que dijo que hizo falta más participación en las casillas por parte de los ciudadanos.

Te puede interesar: Adultos mayores ponen el ejemplo

“No les importó, no supieron, o simplemente no apoyan al Presidente, no es posible que por fin tengamos un buen presidente y que no se le agradezca por el trabajo que ha hecho, sobre todo la juventud es la que menos lo quiere”, afirmó.

La mujer agregó que su nieto de 20 años trató de convencerla de no participar en el proceso electoral, sin embargo lo calificó de ‘inocente’ y ‘malo’, al no querer participar e invitar a otros a no hacerlo, pues dijo que es un derecho que tiene por ley.