Vivir frente al Palacio de TJ no garantiza seguridad: Vecinos

Tijuana, B.C.-Para los vecinos de Infonavit vivir frente al Palacio Municipal de Tijuana no les garantiza gozar de seguridad, debido a que constantemente son víctimas de robos.

Recientemente dos mujeres fueron asaltadas, una de ellas a fuera de la primaria Cuauhtémoc, misma que está ubicada dentro del conjunto habitacional.

En los videos que difundieron los colonos se aprecia que un hombre en bicicleta merodea la zona, quien ataca a la fémina sin que pudiera defenderse.

El ladrón dio vueltas, se bajó de la bicicleta, se acercó a la señora, la intimidó. Duró bastante, como cinco minutos. La señora estaba repagada a la pared”, describió María de Jesús Barraza, representante del comité vecinal.

Mencionó que también incrementaron los atracos en el Infonavit, debido a que cualquier ciudadano puede ingresar a los departamentos o zonas comunes.

Barraza dijo que de esto se aprovechan las personas en situación de calle, quienes roban catalizadores y baterías de los automóviles.

Docentes y padres afectados

Asimismo, expuso que la problemática empeoró desde 2017 cuando dejaron de recibir el apoyo de la Policía Municipal de Tijuana por el cambio de gobierno.

La señora Socorro dijo que la inseguridad ya empezó a afectar la convivencia familiar, pues una de sus visitas fue asaltada y no piensa regresar en un futuro cercano.

“Ella ya no me quiere visitar. Me mandó un correo diciéndome que se iba a ausentar por un tiempo, porque ahorita tiene mucho miedo de andar sola. La comprendo”, lamentó.

Los vecinos mantendrán su cuidado con el uso de silbatos, el cual activarán para solicitar ayuda en caso de estar en peligro y también fomentarán denunciar antes las autoridades correspondientes.

Por su parte, Blanca Elvira Pérez, directora de la primaria Cuauhtémoc, también se unió al reclamo de seguridad, ya que los docentes y padres de familias han sido asaltados.

“Necesitamos el apoyo de las autoridades, que nos manden vigilancia de manera permanente, que esté un vigilante aquí, porque tenemos el jardín de niños, la ventaja es que está a línea de calle y nosotros no, estamos escondidos”, advirtió.