Viven familiares de bombero de LA sin recibir noticias

Tijuana, BC.-El jueves 20 de agosto, Francisco Michael Aguilar Cornejo, quien se desempeña como bombero en California, notificó a sus familiares en Estados Unidos que saldría con una conocida en Playas de Rosarito a las 20:44 horas.

Después de dicha hora, sus familiares trataron de localizarlo, sin embargo, no han tenido notificas suyas.

Una de las líneas de investigación más sólidas, se informó de forma extraoficial, indica que Francisco Michael pudo ser víctima de un robo con violencia cometido por personas que conoció en internet.

Amaris Aguilar, una de las hijas de Francisco Michael, apuntó que el lugar donde su papá fue visto por última vez es una comunidad tranquila, en la que han pasado sus vacaciones los últimos 18 años.

La joven de 23 años agregó que los primeros días posteriores a la desaparición fueron angustiantes porque no tuvieron información sobre las indagatorias, sin embargo, la comunicación ha sido constante con las autoridades.

“La primera semana no me sentía bien, porque no había información, las autoridades no estaban trabajando juntas, por cinco días no tuvimos video, información de llamadas, de las tarjetas, que son cosas importantes para encontrar a mi papá”, manifestó.

Si bien aún desconocen el paradero de su papá, expresó Amaris, se mantienen optimistas de poder localizarlo a salvo.

“Es una pesadilla, mi papá es mi amigo, mi corazón, mi mundo, cada día es diferente, a veces pienso lo más feo, pero ahora quiero hacer todo lo posible para encontrar a mi papá; no es tiempo para llorar, para estar triste, es el tiempo de ser fuerte”, comentó.