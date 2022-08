[Video] Joven denuncia a policía municipal por atentar contra su salud e intento de 'sembrar' droga

Tijuana, B.C.- Por atentar contra su salud y supuestos actos de corrupción, Luis Ibáñez, denunció a un policía municipal ante Sindicatura del 24 Ayuntamiento de Tijuana.

Relató que el sábado 30 de julio del presente al circular en su vehículo por la colonia Hipódromo el uniformado que conducía la unidad PC-329A-1 le ordenó detenerse.

Maltrato físico

Ibáñez, de 26 años y paciente de cáncer Linfoma de Hodgkin, fue esposado del frente del pick-up mientras el policía inspeccionaba el carro.

Te voy a encontrar ahorita la mariguana”, fue la primera expresión que le lanzó el municipal a Luis, quien lo acusó de pretender ‘sembrar’ la droga.

Todo esto quedó grabado en un video que se hizo viral, el cual presentó como evidencia para iniciar la denuncia, pues durante la detención su salud estuvo en riesgo por el maltrato físico.

Luis Ibáñez en dos semanas deberá presentarse para conocer los avances de la investigación, pero le preocupa que el policía tome represalias.

“Desde que pasó eso y me fui a mi casa me fui manejando asustado, al día siguiente asustado. No sé si ese policía va a ver el video y quiera ser algo”, dijo el joven, quien se dedica a la producción de contenido visual.