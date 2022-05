Veteranos deportados esperan regresar a Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Veteranos deportados del ejército de Estados Unidos a México confían en que volverá al territorio norteamericano, por el cual lucharon para defenderlo en diversos combates.

Ayer, en el Día de los Caídos, Memorial Day, hicieron acto de presencia en el cruce fronterizo de Tijuana-San Ysidro, en donde mostraron uniformes y la bandera de las 13 barras y 50 estrellas.

Emiliano Arce Nolazco sirvió a la Marina, pero en Los Angeles, California, sin saberlo vendió cocaína a unos agentes policíacos que se disfrazaron de civiles para detectar a los vendedores y consumidores de esta droga.

Después de ocho años de estar en la cárcel, en 1999 fue deportado por el municipio de Tijuana, a donde nunca había estado ni contaba con familiares.

Te puede interesar: Migrante brinca el muro fronterizo a Estados Unidos

“Llegué sin trabajo, no conocía a nadie, me pagaban como mil 200 a la semana y eso se me hacía difícil para comer y pagar la renta”, recordó Arce Nolazco.

Se desconoce el número de veteranos deportados

Aprovechó su dominio del idioma inglés para destacar en los ‘Call Center’ y poco a poco encontrarse con otros deportados y veteranos.

Actualmente cumplió 23 años sin consumir sustancias psicoactivas y espera que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le permita regresar a esta nación por haber servido a las fuerzas armadas.

Héctor Bajaras Varela, director de la Casa de Veteranos Deportados en Tijuana, dijo al igual que Arce Nolazco, 30 veteranos mantienen la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos en la Unión Americana.

Te puede interesar: Aumenta 127% cifra de deportaciones de migrantes en México

Sin embargo, reconoció que esa cantidad pudiera superarse por cientos de veces, pero las personas se niegan a informar de su estatus migratorio por razones de seguridad.