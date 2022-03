Veterano deportado de Nicaragua regresa a Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Después de 20 años el nicaragüense Luis Fonseca pudo regresar a Estados Unidos después de haber sido deportado a su país a pesar de haber servido al ejército norteamericano.

El retorno fue por la garita peatonal de Tijuana-San Ysidro, en donde fue acompañado por otros veteranos que también esperan retornar al país vecino.

Me siento muy feliz. Muy emocionado. Espero en Dios que todo salga bien y que ya no me regresen”, expresó Fonseca.