Vendedores de comida buscan alternativas ante contingencia

Los encargados de las taquerías también han resentido la baja de ventas de sus alimentos, debido a la contingencia que implementaron las autoridades de Salud para evitar más contagios de Covid-19 en la región.

Los encargados de los puestos que se ubican afuera del Issstecali e Issste comentaron que desde el lunes solo ofrecen órdenes para llevar para evitar las aglomeraciones, a lo que sus clientes no están acostumbrados pues prefieren ingerir los tacos ahí mismo.

La señora Lucía Reyes comentó que esa medida fue ordenada por el Ayuntamiento de Tijuana y en caso de incumplirla deberán pagar una multa.

“Bajó mucho la venta, más de la mitad. La gente solo está acostumbrada a comer aquí y aunque sientan que hay distancia entre nosotros, es una orden que debemos acatar, aunque los clientes se enojen”, expresó.

Dijo que del lunes hasta ayer vendió 2 kilos de tacos, pero que antes de la contingencia vendía hasta 8 o 9 kilos diarios.

La señora Reyes dijo que con esta nueva modalidad, los clientes piden un taco para llevar, de lo contrario por lo menos se comerían tres ahí mismo, porque tienen al alcance las salsas, limones, crema y ensalada de nopales.

Por otra parte, Lucía externó su preocupación por la contingencia del coronavirus pues es una mujer de mayor edad y con problemas de salud, factores que están asociados a adquirir la enfermedad.

“Espero en Dios que esta situación se componga en algo porque sí está difícil. Soy de la tercera edad, pero tengo que pagar renta, tengo que salir a trabajar. Me dicen que no me arriesgue, ¿pero quién me va a pagar la renta?”, dijo.