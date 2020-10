Vence al cáncer de mama en dos ocasiones en el IMSS

TIJUANA, B.C.- La señora Elicela enfrentó el cáncer de mama en dos ocasiones; la primera de ellas en 1994, justo cuando hacía los preparativos para su boda. El apoyo moral de su prometido y la atención médica oportuna la mantienen con vida y actitud positiva.

En junio de 1994, cuando estaba por recibir el anillo de compromiso, detectó una bolita en un seno, la cual después de realizarle los estudios resultó ser un tumor maligno; “sentí miedo, para mí la palabra cáncer era sinónimo de muerte”, refirió.

No obstante que se moviliza en silla de ruedas debido a secuelas de poliomielitis que sufrió cuando tenía nueve años, Elicela enfrentó el cáncer animada por su ahora esposo, a quien desde el momento que le informó tener cáncer de mama la animó con una respuesta alentadora: “A mí no me importan tus piernas ni tus pechos, estaré contigo, aunque te quiten los dos”.

El tratamiento de quimioterapia que recibió en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 30 del IMSS en Mexicali culminó el 24 de marzo de 1995. Después de recuperarse, procreó a una hija, que actualmente cuenta con 22 años de edad.

Sin embargo, su historia de vida tiene un episodio más de lucha, ya que, por segunda vez, en el año 2004, Elicela presentó tumor confirmatorio de cáncer. Fue atendida nuevamente en el HGZ No. 30, por el doctor Rafael Estrada Caravantes.

Después de su doble experiencia, terapias y convivencia en el grupo de Autoayuda Por Amor a la Vida, recomienda a toda mujer que se revise continuamente: “No importa la edad que tengan, y en cuanto noten algo extraño no duden en acudir al médico; he conocido bastantes personas que desatendieron ese tema y después ya fue demasiado tarde”, advirtió.

Afirmó que anteriormente se carecía de información sobre la enfermedad; la sociedad y las organizaciones que han surgido en estos últimos años han creado una mejor cultura preventiva; “antes no había listón ni edificios rosas, que ahora sirven para concientizar más a la mujer”, indicó.

Para ella, la quimioterapia es la oportunidad de vida, ya que desde el momento que el doctor dice que es cáncer, nace la esperanza aún con los efectos secundarios del tratamiento.

Comentó que se siente agradecida por la atención que siempre ha recibido del IMSS y por el seguimiento puntual a sus tratamientos oncológicos, ya que también ha sido intervenida quirúrgicamente para otros padecimientos; además, en el grupo de autoayuda que actualmente ella preside, cuentan con apoyo de espacios para celebrar sus reuniones y personal multidisciplinario ─médicos, enfermería, trabajo social y terapeutas─ participa con sesiones informativas y de sensibilización a todas las integrantes.