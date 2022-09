Vecinos se reúnen en colonia Buena Vista para buscar a Kevin Yael González

Tijuana, B.C.- Después de la desaparición de Kevin Yael González el pasado 2 de septiembre, grupos de vecinos de la localidad se organizaron para realizar labores de búsqueda teniendo como punto de reunión el templo de San Felipe de Jesús de la colonia Buena Vista.

Este trabajo de localización fue convocado por los padres del menor de 14 años, Yumaira García y Erick Fabián González, quienes recorrieron desde el templo hacia Aguas Termales, así como la canalización del Río Tijuana que se encuentra por la zona, lugar donde fue visto por última vez.

Él venía caminando de mi trabajo hacia la casa haciendo una videollamada con un amigo, su amigo narra que escucha que lo pararon unos individuos que le preguntaron porqué iba grabando y luego le arrebataron el teléfono y apagaron el celular y de ahí no sabemos nada de él”, refirió el Fabián González.

De acuerdo con la madre del joven, Kevin caminaba solo por el puente alrededor de las 11 de la mañana y el único dato que conocen acerca de los sujetos que lo interceptaron es que uno de ellos llevaba puesto un short.

Por su parte, Yumaira García pidió a la alcaldesa que los ayude para dar con el paradero de su hijo y además indicó que intentó sin éxito establecer contacto con la gobernadora “Soy una madre desesperada que lo único que quiere es encontrar a su hijo, le pido que nos ayude mucho en este caso aunque haya muchos otros como el mío”.

“A la Gobernadora le mande mensaje y no he tenido respuesta, nadie me ha respondido”, comento.

Actualmente la familia de Kevin Yael ha establecido contacto con un colectivo de búsqueda de la colonia, quienes tienen contacto con la Fundación Todos Somos Erick Carrillo para apoyarlos en las búsquedas.

Falta de apoyo de las autoridades deja solos a los colectivos de búsqueda

Para Laura Paulina García, miembro de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo, las autoridades no apoyan lo suficiente, prueba de ello es la falta de un comisionado local de búsqueda.

“Si estábamos solos con el otro comisionado, pues ahorita que no hay uno estamos aún más solos; ahora sí en la fundación estamos prácticamente nosotros solos en búsquedas, no tenemos seguridad y tardan para llegar al punto si encontramos algún cuerpo o lo que encontremos”.

Además de lo anterior, Paulina García mencionó que son los colectivos los que sustituyen al gobierno y a la Fiscalía, pues son ellos los que desarrollan todas las actividades para dar con el paradero de los desaparecidos.

“Les tenemos que llevar las pruebas para que ellos hagan su trabajo, prácticamente hacemos el trabajo de Fiscalía y de todo el gobierno”.

Aunado a lo anterior indicó que las familias no tienen confianza en las autoridades debido a su apatía ante esta problemática.