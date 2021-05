Vacunación Sinovac sigue suspendida

TIJUANA, B.C.- Hasta nuevo aviso reiniciarán los trabajos de vacunación en Baja California debido a que la Secretaría de Salud del Estado no ha recibido la documentación por parte del Gobierno Federal.

Ayer en la “mañanera”, el titular de Salud, Alonso Pérez Rico, informó que para poder aplicar la segunda dosis de la vacuna Sinovac necesitan los oficios de liberación, los cuales no han llegado.

Aunque no dio una fecha definida para retomar la vacunación, recordó que las vacunas ya están en la entidad, esto para evitar un retraso mayor.

Hasta el corte de 10 de mayo, en el Estado se han aplicado un total de 257 mil 70 vacunas, de estas 63 mil 969 a personas de 50 a 59 años de edad y se han aplicado una dosis a mil 476 mujeres embarazadas.

A las mujeres del grupo antes mencionados pidió registrarte en la plataforma para recibir la vacuna, la recordar que durante el 2020 y el presente año fallecieron un total de 16 mujeres por covid.

También reveló que a las personas de 49 años de edad que cumplan 50 durante el 2021 podrán registrarse y vacunarse una vez que reanuden las jornadas en la entidad con el grupo de 50 a 59 años de edad.

Este cambio lo aprobó el Gobierno Federal recientemente, y ayer lo dieron a conocer a nivel estatal.

En otro tema, Pérez Rico señaló que en las últimas 24 horas Baja California registró 21 nuevos casos confirmados de Covid-19 y 11 defunciones relacionadas con el este virus.

Con esto ya suman 47 mil 833 casos confirmados de covid y 8 mil 19 decesos.

Respecto a los casos activos del virus, comentó que estos disminuyeron, pasando de 347 a 330 casos activos, siendo Ensenada y Playas de Rosarito los municipios que aumentaron sus casos.

Advirtió que si en Mexicali los casos de Covid no disminuyen Baja California no podrá pasar a semáforo verde por lo que no se podría regresar a clases presenciales.

Inclusive podrían ser los detonantes de la tercera ola del virus en la entidad.

“Si usted vive, transita, visita o trabaja en Mexicali, tenemos que reducir la movilidad, el Covid no se ha acabado, el calor no mata el covid”, expresó el funcionario.