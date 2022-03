Vacuna contra Covid-19: Confunde a ciudadanos falta de módulos en Tijuana

Tijuana, BC.- La difusión de los puntos de vacunación disponibles en Tijuana no es suficiente para que todos se enteren, indicaron ciudadanos molestos que acudieron a los inmuebles habituales donde este lunes no hubo disponibilidad de vacunas.

En el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), al menos 100 personas preguntaron respecto a la jornada de vacunación, aseguró Manuel Martínez, guardia de seguridad del inmueble, quien tuvo que canalizar al único punto de vacunación activo, en la colonia Francisco Villa, cerca de Playas de Tijuana.

“Pues hay que decirles, viene mucha gente y como hoy el lugar no está cerrado pues piensan que si hay vacunas, pero no, hoy no hay”, apuntó el trabajador del edificio gubernamental, quien dijo estar rebasado por la situación.

Confusión en Jurisdicción Sanitaria número 2

Mientras tanto, en la Jurisdicción Sanitaria número 2, ubicada sobre el bulevar Insurgentes, Antonia Uribe Pérez, vendedora ambulante, dijo no saber que durante el lunes no estaría activo el punto de vacunación.

“Yo pensé que si porque el domingo si estuvieron vacunando, ahora ya me quede con mi mercancía y no se como la voy a vender, porque solo era para hoy”, mencionó la comerciante, quien pretendía vender empanadas de queso afuera del lugar.

Durante este lunes, el único punto de vacunación activo se encuentra en el Centro de Salud Francisco Villa, dentro de la colonia del mismo nombre, tras ser anunciado por la Secretaría de Salud alrededor de las 16:00 horas del domingo.